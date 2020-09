Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM à suivre à la Bourse de Paris Reuters • 14/09/2020 à 07:59









Air France-KLM est à suivre lundi à la Bourse de Paris. Le groupe pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si la compagnie aérienne ne réduisait pas suffisamment ses coûts, a déclaré dimanche le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

