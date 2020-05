Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: Ben Smith a raison d'aborder la question de l'emploi, juge Jean-Baptiste Djebbari Reuters • 07/05/2020 à 09:17









AIR FRANCE: BEN SMITH A RAISON D'ABORDER LA QUESTION DE L'EMPLOI, JUGE JEAN-BAPTISTE DJEBBARI PARIS (Reuters) - Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM, a raison de poser le problème de l'emploi "de manière lucide" chez Air France, a jugé jeudi le secrétaire d'Etat français aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, interrogé sur France 2. Dans un entretien à Reuters, le patron du groupe aérien a annoncé son intention d'entamer des discussions avec les syndicats sur une éventuelle réduction des effectifs chez Air France, en raison de la crise du coronavirus. "Je suis convaincu que Ben Smith saura mener cette discussion de façon responsable", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.