Air Antilles interdite de vols pour "défaillances très significatives" en matière de sécurité

Le logo de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à Issy-les-Moulineaux le 6 janvier 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

La compagnie aérienne Air Antilles a été interdite de vols en raison de "défaillances très significatives" qui empêchent d'"assurer la sécurité de ses passagers", a déclaré mardi la Direction générale de l'aviation civile à l'AFP.

Le gendarme de la sécurité aérienne a "décidé de suspendre le certificat" d’Air Antilles, "avec effet au mardi 9 décembre 2025 à 00H00 (heure de Pointe-à-Pitre)", 04H00 GMT, ce qui interdit à la compagnie d’assurer des vols.

La suspension du certificat de transporteur aérien "entraîne automatiquement celle de la licence d’exploitation, interdisant également à Air Antilles de vendre des billets", précise la DGAC.

"La compagnie dispose d’un délai d’un mois pour mettre en œuvre des actions correctives susceptibles de permettre le rétablissement de son certificat de transporteur aérien", selon la même source.

La suspension du certificat est intervenue à la suite de l'audit de sécurité mené le 4 décembre qui "a révélé des défaillances très significatives dans les processus de sécurité de la compagnie".

"Compte tenu des dysfonctionnements de son système de management de la sécurité", l'autorité a estimé que la compagnie n'était "plus en mesure d’assurer la sécurité de ses passagers et de ses personnels", souligne la DGAC.

Alors que les avions sont cloués au sol, les passagers devraient, dans la mesure du possible, être basculés sur Air Caraïbes, l'autre compagnie qui assure la liaison entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin.

Air Antilles était avec Air Caraïbes le seul transporteur aérien à exploiter ces lignes régionales jusqu'à la liquidation judiciaire de sa société mère, le groupe Caire, en août 2023.

Elle a été relancée en juin 2024 avec l'appui de la collectivité de Saint-Martin, actionnaire majoritaire qui a investi environ 20 millions d'euros en invoquant la continuité territoriale dans cette petite île franco-néerlandaise.

La compagnie, dont la licence arrivait à expiration le 30 septembre, avait annoncé le 1e octobre avoir obtenu un sursis de quatre mois jusqu'au 31 janvier 2026, alors que son avenir dépend encore de l'arrivée d'un nouvel investisseur.

Air Antilles "espère pouvoir permettre une reprise rapide et durable des vols" après avoir récupéré son certificat de transport aérien, un agrément délivré par la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).

La compagnie ne dessert que les îles françaises des Antilles (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique). Elle a transporté plus de 100.000 passagers depuis le début de l'année.