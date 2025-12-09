Air Antilles interdite de vols pour "défaillances très significatives" en matière de sécurité

Le logo de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à Issy-les-Moulineaux le 6 janvier 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Les avions d'Air Antilles sont interdits de vol pour au moins un mois par le gendarme de la sécurité aérienne qui pointe des "défaillances très significatives" en matière de sécurité, des accusations que la compagnie conteste.

"Compte tenu des dysfonctionnements de son système de management de la sécurité", la Direction générale de l'aviation civile a estimé que la compagnie n'était "plus en mesure d’assurer la sécurité de ses passagers et de ses personnels", a déclaré la DGAC à l'AFP.

Elle a "décidé de suspendre le certificat" d’Air Antilles, "avec effet au mardi 9 décembre 2025 à 00H00 (heure de Pointe-à-Pitre)", 04H00 GMT, ce qui interdit à la compagnie d'assurer des vols.

La suspension du certificat est intervenue à la suite de l'audit de sécurité mené le 4 décembre qui "a révélé des défaillances très significatives dans les processus de sécurité de la compagnie".

Le président de la Collectivité de Saint-Martin Louis Mussington, également président d'Air Antilles, a contesté les explications de la DGAC: "Cette suspension n'a rien à voir avec l'état de sûreté de notre flotte", a-t-il affirmé à la presse.

- "Plan correctif" -

Selon lui, l'audit "a mis en évidence un certain nombre de vérifications documentaires", et la suspension est "essentiellement due à un manquement de procédures", a-t-il affirmé, en soulignant qu'Air Antilles avait dépensé "plusieurs milliers d'euros pour la maintenance régulière" de sa flotte.

"Dès ce matin", la compagnie a mis en oeuvre "un plan correctif" qui a été envoyé à la DGAC "qui est en train de l'étudier", a-t-il ajouté.

De son côté, la Direction générale de l'aviation civile a accordé à Air Antilles "un délai d'un mois pour mettre en œuvre des actions correctives susceptibles de permettre le rétablissement de son certificat de transporteur aérien".

La suspension de ce certificat "entraîne automatiquement celle de la licence d'exploitation, interdisant également à Air Antilles de vendre des billets", précise la DGAC.

Alors que les avions sont cloués au sol, les passagers concernés sont "basculés vers des vols Air Caraïbes", l'autre compagnie qui assure la liaison entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin.

"Leurs billets sont déjà réservés. Ils sont informés par mail que les vols sont perturbés et on leur demande d'arriver au moins deux heures avant leurs vols à l'aéroport", souligne Air Antilles.

Air Antilles était avec Air Caraïbes le seul transporteur aérien à exploiter ces lignes régionales jusqu'à la liquidation judiciaire de sa société mère, le groupe Caire, en août 2023.

La compagnie a été relancée en juin 2024 avec l'appui de la collectivité de Saint-Martin, actionnaire majoritaire qui a investi environ 20 millions d'euros en invoquant la continuité territoriale dans cette petite île franco-néerlandaise.

Depuis la reprise d'activité le 20 juin 2024, Air Antilles indique avoir émis 166.000 billets et réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros.

"Notre priorité pour l'heure, c'est de régler le problème de la licence définitive, c'est-à-dire apporter le financement nécessaire pour garantir la stabilité financière d'Air Antilles", souligne Louis Mussington.

La compagnie, dont la licence arrivait à expiration le 30 septembre, avait annoncé en octobre avoir obtenu un sursis de quatre mois jusqu'au 31 janvier 2026, alors que son avenir dépend encore de l'arrivée d'un nouvel investisseur.

Air Antilles "espère pouvoir permettre une reprise rapide et durable des vols" après avoir récupéré son certificat de transport aérien, un agrément délivré par la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).

La compagnie ne dessert que les îles françaises des Antilles (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique). Depuis le début de l'année 2025, elle a transporté plus de 121.000 passagers et réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros.