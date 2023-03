Aides pour le pass Navigo: Wauquiez menace de saisir la justice pour "inégalité de traitement"

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR), a menacé jeudi de saisir la justice administrative pour "inégalité de traitement" après la décision du gouvernement d'accorder une aide financière à la région Ile-de-France pour le pass Navigo.

"Je ne peux accepter qu'on traite différemment l'habitant francilien de celui de nos territoires", a-t-il déclaré devant la presse, en promettant de "saisir la justice administrative" si le gouvernement confirme son "refus" d'aider pareillement les autres régions.

Afin d'éviter une hausse excessive des tarifs dans les transports publics franciliens en raison de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a promis le 6 décembre une "aide exceptionnelle" de 200 millions d'euros à Ile-de-France-Mobilités (IDFM). Il s'agit de "protéger les usagers et éviter qu'on ait un pass Navigo qui explose", a justifié M. Beaune dans les colonnes du Parisien.

"J'avais demandé, et l'Association des régions de France l'avait demandé aussi" que "toutes les régions soient traitées de la même manière, c'est normal". Mais "nous avons eu la réponse humiliante de la part de la Première ministre et du ministre des Transports, qui ont dit +circulez, il n'y a rien à voir+. Il y a 200 M EUR pour les Franciliens et pour les autres zéro", a lancé M. Wauquiez avant une session plénière de la Région.

"Nous aurons zéro compensation sur le prix de l'énergie que la SNCF cherche à imposer, (...) c'est profondément inéquitable et très révélateur de leur vision de ce qu'est la République", a insisté M. Wauquiez, en dénonçant une "inégalité de traitement" susceptible de fonder une action en justice administrative et relevant que cette aide sera financée par les "impôts" de tous.