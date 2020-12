Aides aux travaux : les copropriétés peuvent aussi bénéficier de Ma PrimeRenov' !

La copropriété bénéficie du dispositif Ma PrimeRenov'. (© Fotolia)

En créant MaPrimeRénov', le gouvernement a aussi pensé aux copropriétaires. Ce coup de pouce aux copropriétés est une première car jusque là les incitations financières ou fiscales pour réaliser des travaux de rénovation étaient allouées individuellement aux propriétaires qui en faisaient la demande.

Cette fois «c'est une aide collective, qui permet d'amorcer la décision d'engager des travaux» constate Jean-Charles Albanesi du cabinet CSJC (syndic de copropriété) lors d'une table ronde de l'ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) sur le sujet.

Jusqu'à 3.750 euros de prime allouée à chaque copropriétaire. C'est ce que promet le nouveau dispositif Ma PrimeRenov' copro auquel deux bonus peuvent être ajoutés : un de 500 euros par logement si la copropriété sort de son état de passoire thermique (sortie des étiquettes F et G de diagnostic de performance énergétique) grâce aux travaux entrepris, et un second toujours de 500 euros par logement, si le projet de rénovation permet d'atteindre le niveau «Bâtiment Basse Consommation» (BBC).

Pas de conditions de ressources

Dans tous les cas, il n'y a pas de conditions de ressources imposées pour en bénéficier. Tous les copropriétaires en profiteront quels que soient leurs revenus et leur situation