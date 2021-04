Aides aux entreprises : "On ne va pas prendre le risque de les retirer trop vite", assure Elisabeth Borne

Une réunion de concertation avec les organisations patronales et syndicales est prévue jeudi prochain pour discuter de la façon dont l'Etat va accompagner la reprise d'activité des entreprises lorsque les restrictions sanitaires seront levées.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 31 mars 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si la France est durement touchée par la troisième vague épidémique de Covid-19, l'exécutif prépare les levées des restrictions, envisagées à partir de mai, et tient "des concertations avec les professionnels concernés (cafés, restaurants, salles de sport, culture...) pour préparer les réouvertures dans de bonnes conditions". " On est très attentif à avoir un bon accompagnement de cette reprise, à ne pas retirer les aides trop tôt ", a assuré lundi 19 avril sur France Inter la ministre du Travail Elisabeth Borne.

"On aura une réunion de concertation avec les organisations patronales et syndicales , (le ministre du Travail) Bruno Le Maire et moi, jeudi prochain , pour discuter de la façon dont on va les accompagner", a poursuivi la ministre qui a également rappelé que les règles de l'activité partielle avaient d'ores et déjà été "maintenues tout au long du mois de mai". "Il faut qu'on discute avec les partenaires sociaux de la façon dont ces règles vont pouvoir évoluer, en étant évidemment très prudent. Quand on a des salariés qui sont payés par l'Etat pendant des mois, on ne va pas prendre le risque de retirer ces aides trop vite et donc d'avoir des licenciements", a souligné Elisabeth Borne.

La ministre qui ne peut "donner de calendrier aujourd'hui", a redit l'objectif du gouvernement de "commencer à ouvrir les terrasses vers la mi-mai" et ensuite d'"avoir différentes étapes de retour progressif à la normale".