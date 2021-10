Aides à domicile: l'Assemblée vote à l'unanimité le "tarif plancher" national

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité vendredi en faveur d'un "tarif plancher" national de 22 euros par heure d'intervention des services d'aide à domicile en 2022, l'opposition critiquant l'absence d'une "loi grand âge" longtemps annoncée et finalement abandonnée.

Le gouvernement veut ainsi réparer les inéquités entre les départements, qui financent ces prestations via l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Certaines collectivités ne payent que 18 euros de l'heure et "plus de la moitié des heures effectuées" sont rémunérées sous ce niveau de 22 euros.

Cela vise aussi à mieux rémunérer les salariés, dont les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées.

De 2022 à 2025, les services d'aide à domicile pourront par ailleurs prétendre à un financement complémentaire de trois euros de l'heure, s'ils s'engagent dans une "démarche qualité", par exemple en assurant des prestations le soir et le week-end, ou en proposant des formations à leurs salariés.

La ministre déléguée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon a assuré que "les départements seront compensés à 100% pour atteindre le tarif socle" de 22 euros.

Elle a revendiqué une "réforme systémique" pour un "virage domiciliaire", permettant aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles.

Quatre cents millions d'euros de mesures nouvelles sont fléchés vers le grand âge dans ce budget de la Sécu, avec également une présence des soignants et des recrutements accrus dans les Ehpad.

La majorité a salué "un moment important" (Philippe Vigier, MoDem) qui donne forme à la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à la dépendance, créée en 2020, mais que l'opposition décrivait comme une "coquille vide".

Contre l'avis du gouvernement, les députés ont voté des amendements de différents bords permettant de fixer "annuellement" le tarif plancher, afin de pouvoir le réviser à la hausse selon l'inflation.

La gauche a de concert dénoncé des mesures pas à la hauteur de la loi grand âge longtemps évoquée par le gouvernement.

Malgré un "progrès", "on reste circonspect", a insisté le socialiste Boris Vallaud.

"On gratte ce qu'on peut gratter", mais quel "fossé entre vos ambitions gigantesques et les moyens que vous mettez en place", a critiqué l'insoumis Francois Ruffin, auteur du récent documentaire "Debout les femmes!" sur ces "métiers du lien". Le député a proposé une série d'amendements dont un pour relever le "plancher" proposé.

Ses interpellations ont suscité quelques crispations. "Je ne sais pas si je parle au parlementaire ou au cinéaste (...) Revendiquez" les mesures votées "plutôt que de critiquer ce qu'on est en train de faire ensemble", lui a lancé la ministre.