Aide humanitaire: l'Ukraine rend hommage à la Protection civile française

Un membre de la Protection civile française charge un wagon de fret avec des palettes d'aide humanitaire à destination des Ukrainiens réfugiés en Roumanie, à Strasbourg le 23 mars 2022 ( AFP / PATRICK HERTZOG )

L'ambassade d'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe a rendu hommage jeudi à la Protection civile française qui a convoyé depuis Strasbourg plus de 1.100 tonnes d'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens depuis le début de l'invasion russe, il y a plus d'un mois.

"L'agression russe a causé une crise humanitaire sérieuse en Ukraine", a provoqué la fuite "à l'étranger" de "plus de 4 millions d'Ukrainiens" et causé d'importantes destructions, a déclaré l'ambassadeur Borys Tarasyuk lors d'une cérémonie à Strasbourg de remise de lettres de remerciements à des bénévoles de la Protection civile, venus de toute la France et qui ont pris part à des convois de camions d'aide pour l'Ukraine.

La Protection civile française a "beaucoup soutenu l'Ukraine", "dès le début de la guerre", a souligné le diplomate, rappelant que le premier convoi "de 13 camions" était parti le 6 mars de Strasbourg pour rallier Lublin, en Pologne, où de nombreux Ukrainiens avaient fui les combats.

L'association, qui revendique 30.000 bénévoles en France, a convoyé "10.000 palettes", soit plus de "1.100 tonnes" d'aide (matériel d'hygiène ou médical, lits de camp, groupes électrogènes, aliments...), a précisé Jean-Daniel Schill, vice-président de la Protection civile du Bas-Rhin.

Au total, l'organisation, qui collecte les aides déposées en mairies, a récolté "environ 30.000 palettes de dons, un élan de générosité jamais vu en France", selon lui.

L'acheminement s'est fait via les convois "Orzel" ("aigle" en polonais), dont quatre sont déjà partis, ou par des trains prêtés gracieusement par la SNCF : mercredi dernier, onze wagons transportant 150 tonnes d'aide ont ainsi quitté Strasbourg pour rejoindre Tulcea, dans l'Est de la Roumanie.

Un convoi ferroviaire similaire prend le même chemin jeudi, selon M. Schill.

L'ambassadeur a également rendu hommage à l'association alsacienne d'aide à l'Ukraine PromoUkraina, qui a notamment collecté 2.000 caisses d'aide humanitaire qu'elle a expédiées directement en Ukraine.

Par ailleurs, la société de télécommunications Transatel a annoncé jeudi qu'elle allait offrir "10.000 cartes SIM virtuelles" à des réfugiés ukrainiens, sous forme QR codes à télécharger. Elles proposeront notamment 2 GO de données pendant trois mois.

Ces cartes virtuelles seront téléchargeables dans les ambassades ukrainiennes de capitales européennes, selon un communiqué de la société.