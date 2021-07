Aide au développement: dernier feu vert de l'Assemblée à une réforme consensuelle

Unanime, l'Assemblée nationale a donné mardi son dernier feu vert à la réforme de l'aide française au développement, avec des moyens renforcés et recentrés vers dix-huit pays africains et Haïti, l'opposition demandant des garanties sur la trajectoire financière après 2022.

L'adoption définitive est prévue le 21 juillet au Sénat. Les députés ont soutenu le texte par 51 voix pour, zéro contre et des abstentions de LFI et des communistes.

Ce projet de loi consensuel comprend un mécanisme de restitution aux populations des avoirs saisis par la justice française dans les affaires de "biens mal acquis" de dirigeants étrangers. Une ligne budgétaire spécifique sera créée cet automne ou à l'automne 2022 pour financer des projets de développement dans les pays concernés.

C'est "un moyen très concret de lutter contre les ravages de la corruption", a souligné le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.

Le projet de loi concrétise l'engagement d'Emmanuel Macron de porter l'aide publique au développement (APD) à 0,55% du revenu national brut (RNB) à la fin du quinquennat, en 2022.

L'APD française est attendue "autour de 14,3 milliards d'euros en 2022, alors qu'elle était à peine supérieure à 10 milliards en 2017", insiste une source diplomatique auprès de l'AFP.

Le projet de loi redéfinit la "doctrine française" quand certains reprochaient à la France de saupoudrer. Le texte fixe 19 pays prioritaires, Haïti et 18 pays d'Afrique subsaharienne, et pousse pour une politique de dons plutôt que de prêts, pour éviter de rendre plus vulnérables des pays déjà endettés.

La France entend se distinguer de la Chine, régulièrement taxée de financer par des prêts des grands projets d'infrastructures africains pour mieux convoiter les ressources naturelles locales.

Le rapporteur LREM Hervé Berville a souligné les priorités thématiques de l'aide française - éducation, santé, changement climatique et égalité femmes-hommes - et insisté sur la clarification de "la chaîne de commandement" en renforcant le "rôle de nos ambassadeurs sur le terrain", notamment vis-à-vis d'opérateurs comme l'Agence française de développement.

Le texte indique en outre que la France "s'efforcera" en 2025 de consacrer 0,7% de son RNB à l'APD, un objectif martelé depuis les années 70 par la communauté internationale et devenu un vieux totem de l'aide au développement.

Une clause de revoyure est prévue fin 2022 pour compléter la programmation financière jusqu'en 2025. Plusieurs députés d'opposition ont réclamé des garanties sur le sujet, malgré les objectifs intermédiaires (en pourcentage du RNB) mentionnés jusqu'en 2025. Chez LFI, Clémentine Autain a regretté que le texte soit un simple "sparadrap".