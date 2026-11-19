Aide à mourir: une mise en oeuvre préconisée pour accompagner "une mort apaisée"

La Haute autorité de santé (HAS) a présenté 60 recommandations pour la mise en oeuvre de l'aide à mourir prévue par la loi ( AFP / THOMAS KIENZLE )

La Haute autorité de santé (HAS) a présenté jeudi 60 recommandations pour la mise en oeuvre de l'aide à mourir prévue par la loi, préconisant des substances susceptibles d'être utilisées, leurs conditions d'administration et la conduite à tenir en cas de complications.

La loi française donne la priorité à l’administration de la substance létale par la personne elle-même. Lorsqu'elle ne peut physiquement le faire, un médecin ou infirmier peut s'en charger.

La substance utilisée dépend du mode d’administration --par voie orale ou par voie intraveineuse-- choisie par le patient.

Les substances létales préconisées

La HAS recommande que "l’ensemble de la démarche conduise à une mort apaisée de la personne" et que "la substance létale administrée permette un délai aussi court que possible entre son administration et la mort".

Les experts se sont appuyés "sur les données scientifiques disponibles, pour apprécier l'effet de ces substances, leur délai d'action, les risques de complications" ainsi que sur l'expérience des pays qui pratiquent l'aide à mourir, a indiqué Sophie Géhin cheffe du service des bonnes pratiques de cette instance publique.

Mais la recommandation française "n'a pas repris tel quel un modèle étranger", a-t-elle précisé.

Le recours à un nombre réduit de médicaments est privilégié pour une mise en oeuvre "aussi simple que possible", avec "des mallettes prêtes à l'emploi". L'idée étant de limiter manipulations et risques d’erreur.

Par voie orale, on recommande la prise d'un antivomitif et on propose un anxiolytique. Ensuite, pour induire la perte de conscience, est préconisé "soit le pentobarbital, soit le sécobarbital". Ce coma entraîne la fin de la respiration. La mort survient en 25 minutes environ.

Par voie intraveineuse, les produits préconisés sont "soit le thiopental, soit en cas de rupture d’approvisionnement, le propofol". La perte de conscience survient en moins de 3 minutes. S'en suivent un arrêt respiratoire puis un arrêt cardiaque.

En cas d'ingestion d'un anxiolytique, il est recommandé que la dose soit "adaptée pour que la personne puisse manipuler le dispositif" elle-même.

Dans le cadre d'une euthanasie, le professionnel de santé administre l'une de ces substances létales et "surveille la perte de conscience et sa profondeur" jusqu’au décès.

Des solutions en cas de complications

"Même avec un protocole très soigneusement préparé, une complication reste toujours possible", souligne Mme Géhin, citant par exemple "une difficulté à prendre la substance par voie orale ou la survenue d'un vomissement" ou des complications liées à l’accès aux veines ou encore un délai jusqu'au décès "anormalement prolongé".

La HAS plaide ainsi pour la pose d'une ou deux voies veineuses avant la procédure orale ou intraveineuse.

Il est recommandé qu'une fois la perte de conscience confirmée, on puisse, en l'absence de survenue de la mort, administrer un curare, un produit qui bloque les muscles respiratoires et entraîne la mort.

La personne qui demande l'aide active à mourir est informée en amont des risques de complications et des gestes médicaux alors nécessaires.

Accompagnement du patient

La HAS recommande de transmettre au patient "une information la plus claire, la plus compréhensible et la plus adaptée à sa situation".

Le mode d'administration du produit létal doit être déterminé "en fonction de ce que la personne est en mesure de faire physiquement". Les deux options doivent être expliquées "de façon compréhensible", en présentant "leurs avantages, inconvénients, contraintes et risques, et les mesures à prendre pour réduire le risque de complications".

Le jour fixé, "il est recommandé que le professionnel de santé s'assure à nouveau, avec tact, du consentement explicite de la personne". Il est recommandé "d’informer l’entourage présent, si la personne le souhaite, des étapes de réalisation de celle-ci", notamment des délais prévisibles pour la perte de conscience et le décès.

"La personne peut différer l’aide à mourir ou y renoncer le jour venu sans se justifier", rappelle la HAS.

Accompagnement des soignants

La HAS recommande que les professionnels de santé volontaires "soient formés à l’aide à mourir sur le plan technique et sur le plan humain, notamment à l’écoute et au dialogue avec la personne et ses proches et à leur accompagnement".

Après la réalisation d'une aide à mourir, la HAS recommande qu'il y ait "un temps d’échange entre les professionnels de santé y ayant participé" ainsi qu'un accompagnement psychologique pour ceux qui le souhaitent.