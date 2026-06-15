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Ahmed Yahya voit le positif de son forfait pour le Mondial
information fournie par So Foot•15/06/2026 à 02:30
Ahmed Yahya voit le positif de son forfait pour le Mondial
Faut voir la vie du bon côté. Blessé face à l’Espagne en match de préparation,
Ahmed Yahya a du renoncer à la Coupe du monde
. Une situation qu’il a parfaitement relativisé lors d’une interview avec le média
The New Region
.
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