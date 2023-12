information fournie par So Foot • 27/12/2023 à 13:09

Ahmed Kantari confirmé sur le banc de Valenciennes

Le nouveau Mission Impossible se passe dans le 59.

Après avoir réussi son premier bail et évité la relégation en National la saison dernière, Ahmed Kantari rempile. Chaudement remercié pour son travail, il avait été reconduit sur le banc de l’équipe réserve et c’était Jorge Maciel qui était venu prendre les rênes du VAFC l’été dernier. L’ancien assistant de Christophe Galtier n’a eu que très peu de réussite (une victoire en 17 matchs) et VA a rappelé son sauveur.…

LP pour SOFOOT.com