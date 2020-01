«Ah bon, il vous crie dessus ?» : face aux violences conjugales, les médecins en première ligne

Marie Le Bars, médecin généraliste à Lyon, se souvient très bien de cette patiente, victime de violences conjugales depuis des années. « À chaque fois, elle refusait de prendre le certificat médical de coups et blessures qui permet de déposer plainte. Mais un jour, elle est arrivée, m'a demandé les sept papiers sans hésiter et est partie voir la police. » Depuis, son conjoint dort en prison.Des femmes frappées par leur mari, petit ami, ex-conjoint, Marie Le Bars en voit deux à trois fois par jour dans la salle d'attente de son cabinet. Pas de profil type, « les violences conjugales touchent toutes les classes sociales, tous les âges », rappelle la médecin. En témoigne la liste funèbre des féminicides de l'année 2019 : 149 victimes, selon le collectif Féminicides par compagnons ou ex. En 2018, elles étaient 213 000, âgées de 18 à 75 ans, à déclarer subir des violences physiques et/ou sexuelles au sein du couple, rapporte l'Observatoire national des violences faites aux femmes.Faut-il lever partiellement le secret médical, comme le proposent les députés LREM Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha ? La proposition de loi, débattue à l'Assemblée nationale jusqu'à ce mercredi soir, permettrait aux médecins de signaler à la justice les victimes en danger vital immédiat et ce sans obtenir obligatoirement leur accord.Manque de formation« Fausse bonne idée, nous ne sommes pas des auxiliaires de la police », s'agace Héloïse Galili, psychologue et conseillère conjugale au Planning familial de Paris. Pour elle, cette possibilité risquerait de « briser la confiance entre la patiente et son médecin et infantiliserait la victime au moment où elle a le plus besoin d'avoir confiance en elle ». « Ce n'est pas une mesure phare, c'est une solution de facilité pour ne pas voir le manque de moyens », ajoute Marie Le Bars.Le manque de moyens pour l'accompagnement des victimes. C'est ce que pointent du ...