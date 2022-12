Agüero, le 27ème homme

Il y a un an, Sergio Agüero était contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. L'attaquant de 34 ans perdait ainsi l'opportunité de disputer une dernière Coupe du monde avec son pote Lionel Messi. La réalité c'est que le "Kun", devenu streamer compulsif, est omniprésent aux côtés de la Pulga et de ses coéquipiers au Qatar. Mes que un Adil Rami ?

Bobo, Twitch et Beckham

Alors que l'improbable rumeur d'un retour de Karim Benzema pour la finale continue de polluer les réseaux sociaux de temps en temps, les Argentins, eux, finiraient presque par croire à un vrai come-back dans leur équipe pour affronter les Bleus. Il faut dire que les images sont parfois troublantes. Ce jeudi, au terrain d'entraînement de l'Université du Qatar, Sergio Agüero, 34 ans, était en tenue de joueur de l'Albiceleste. Le Kun semblait, certes, un peu à court de forme et serré dans son ensemble bleu ciel - peut-être a-t-il un peu trop traîné dans le restaurant du chef turc Burak Ozdemir à Doha - mais il était là. Prêt à entrer sur le terrain.Devant les caméras, l'ancien attaquant de Manchester City s'est même levé du banc où il était installé, maté et thermos à la main, avec Nicolás Otamendi et Leandro Paredes et a longuement échangé avec le sélectionneur Lionel Scaloni. Pour jouer ? Pas vraiment. Quelques minutes plus tard, Agüero enfilait les gants pour tenter d'arrêter quelques tirs au but sous le regard amusé du gardien Emiliano Martínez. Juste là pour déconner avec les potes donc. Et même avec le boss de la sélection. Tout ça, un an jour pour jour après avoir annoncé en pleurs l'arrêt de sa carrière au Camp Nou en raison de problèmes cardiaques. Le Kun avait-il besoin d'être entouré en ce jour si particulier ? Ou ses anciens coéquipiers ont-ils besoin du Kun pour se détendre un peu pendant ce Mondial ? Sûrement un peu les deux.C'est le vingt-septième homme de la sélection argentine au Qatar. Après avoir passé ses premiers jours sur place à danser avec des gamins et manger n'importe quoi, l'ancien attaquant, âgé de 34 ans, est depuis quelques jours partout avec l'Albiceleste. Impossible de le rater. Sapé en chemise bleu ciel et pantalon pour participer aux émissions d'ESPN Argentine avec qui il collabore, il a notamment été aperçu dans le tunnel des vestiaires après le quart de finale bouillant face aux Pays-Bas. Agüero voulait empêcher le Néerlandais Wout Weghorst de s'en prendre à Lautaro Martínez et d'aller s'adresser à Lionel Messi.