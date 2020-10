Agroalimentaire: Denormandie met en garde les industriels contre les perturbations du Brexit

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a mis en garde jeudi le secteur agroalimentaire français contre les conséquences du Brexit sur le commerce intra-européen, lors de la présentation d'un plan de relance des exportations agroalimentaires françaises échaudées par la crise sanitaire.

"Même s'il y a un accord (avec la Grande-Bretagne, NDR), cela va changer beaucoup de choses et impacter le quotidien des exportations (...) il pourrait y avoir des changements dans les droits de douane britanniques", et il y a "des risques non nuls" que les exportations traditionnelles vers le Royaume-Uni se reportent vers d'autres destinations si les produits ne peuvent pénétrer sur le territoire britannique, a-t-il dit lors d'un colloque organisé par Business France à Paris.

"Ce qui aura pour conséquences de déverser sur d'autres marchés des vins, céréales ou produits laitiers: par exemple si le boeuf irlandais ne rentre plus au Royaume-Uni, où est-ce qu'il va aller?", s'est-il interrogé.

Pour les marchés britanniques qui se fermeraient aux Français et aux Européens, la Grande-Bretagne pouvant souhaiter signer des accords de libre-échange avec d'autres pays que ceux de l'UE, "il faudra consacrer encore plus d'énergie à conquérir de nouveaux marchés" a-t-il dit.

Pour encourager même des PME à se lancer à l'export, le ministre a annoncé un doublement du "chèque relance export" à 2.500 euros, afin d'aider les entreprises à prospecter à l'étranger, en participant à des salons notamment. Il prévoit aussi des aides de 1.500 euros pour organiser des dégustations de vin ou initiations oenologiques.

Il a salué la création du label "Taste France" qui unira la présence des exposants français lors de salons à l'étranger.

"Mon objectif, c'est la souveraineté française, l'agriculture a besoin de vous, plus la France aura un appareil industriel agroalimentaire fort, plus on y parviendra", a-t-il dit.

Néanmoins, "les exportations agroalimentaires ont été deux fois plus touchées que les autres secteurs par la crise de la Covid", a-t-il noté auprès de l'AFP.

Un tiers des entreprises du secteur ont en effet arrêté leur activité exportation durant la crise, contre 15% pour l'ensemble des entreprises exportatrices, a précisé Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France.