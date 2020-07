Agriculture : les pluies de l'automne font chuter la production française de blé

En raison de conditions climatiques, la récolte de blé a été particulièrement mauvaise cette année, en baisse de 20%.

"La deuxième récolte la plus faible depuis 2004." Donnés par le ministère de l'agriculture, les chiffres de la production de blé tendre en France ne sont pas bons.

Un champ de blé à Béthune près de Lille, le 28 juin 2020. ( AFP / DENIS CHARLET )

Une chute de 20% en un ans, due à plusieurs facteurs, principalement climatiques. Les surfaces et les rendements sont en net recul, notamment à cause de très fortes pluies à l'automne dernier , selon une première estimation du ministère de l'Agriculture, dont l'AFP a pris connaissance mercredi 8 juillet.

"Selon les estimations au 1er juillet 2020, la production de blé tendre atteindrait 31,3 millions de tonnes. Elle baisserait nettement sur un an (-20,8%) et par rapport à la moyenne 2015-2019 (-11,3%)", indique le service statistiques du ministère, Agreste, dans une note de conjoncture.

Des pluies diluviennes dans le grand ouest

Comme l'ensemble des acteurs et comme les années précédentes, le ministère table sur "de fortes hétérogénéités" selon les régions, "en particulier entre les sols superficiels et les sols profonds" et prévient donc que cette estimation globale sera "affinée" dans les prochaines semaines.

Le rendement moyen s'établirait selon le ministère à 71,1 quintaux/hectare en 2020 contre 79,1 quintaux/hectare en 2019.

Mais ce sont surtout les surfaces de culture qui sont "en net recul, atteignant leur plus bas niveau depuis 2003 à 4,4 millions d'hectares", la faute notamment aux pluies diluviennes qui ont touché quasiment tout le grand ouest à l'automne, rendant impossible les semis de cultures d'hiver.

"A l'exception de l'Auvergne qui voit sa production augmenter après une année calamiteuse (+10,9% sur un an ; -2,5% par rapport à 2015-2019), les reculs de production sont généraux", indique le ministère.

Ils sont particulièrement notables en Aquitaine (-49 % sur un an ; -34,8 % par rapport à 2015-2019), en Poitou-Charentes (-43,2 % sur un an ; - 41 % par rapport à 2015-2019) et en Pays-de-la-Loire (-34,9 % sur un an ; -28,1 % par rapport à 2015-2019), indique le ministère, confirmant le désastre dans l'ouest de l'Hexagone.