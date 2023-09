Agriculture: coup de pouce du gouvernement à la promotion du bio

Pour aider les agriculteurs bio à surmonter la récente chute de la demande pour leurs produits, le gouvernement va accorder plusieurs millions d'euros supplémentaires à la promotion de leur secteur, a annoncé jeudi le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

Pour la communication en tant que telle, le gouvernement va dégager une enveloppe de 5 millions d'euros par an pendant trois ans, à partir de 2024, en plus d'une aide de trois millions d'euros déjà annoncée en mai.

Le Fonds Avenir Bio, géré par l'Agence Bio et destiné à aider les producteurs à investir et valoriser leurs productions, sera quant à lui abondé de cinq millions d'euros supplémentaires par an, soit 18 millions d'euros au total. L'objectif est "d'accompagner (l')effort de structuration dont les filières bio ont besoin pour consolider leur marché", a précisé le ministère dans un message.

Ce renforcement du soutien au secteur a été annoncé par Marc Fesneau à l'occasion d'une visite au salon Tech & Bio organisé par les Chambres d'agriculture, qui réunit mercredi et jeudi dans la Drôme des milliers de cultivateurs, éleveurs, fournisseurs et chercheurs autour du bio.

Mercredi, la directrice de l'Agence bio, Laure Verdeau, avait estimé que son agence disposait d'un budget en communication insuffisant pour accompagner les Français dans la transition alimentaire.

Or après dix ans d'une croissance à deux chiffres, le marché français du bio a été percuté par l'inflation et en 2022 les ventes au détail ont reculé de près de 5%.

La Fédération nationale d'agriculture biologique (Fnab) a salué dans un communiqué cet "engagement dans la durée".