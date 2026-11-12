Agriculture : 725 millions d'euros pour le plan de relance

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard le 12 novembre 2026 à Paris ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le plan de relance agricole pour 2027, qui doit notamment aider à l'adaptation climatique et renforcer la production dans les filières prioritaires, s'élèvera au final à 725 millions d'euros, pour un secteur qui a eu à subir une sécheresse extrême et une série de crises.

Une enveloppe de 500 à 700 millions d'euros avait été annoncée pour ces mesures mi-octobre, incluant des crédits qui sont déjà dans le projet de budget 2027, après un été de canicules à répétition, ravageur pour les cultures et l'élevage.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard et le Premier ministre Sébastien Lecornu ont indiqué que ce serait 725 millions. Ce montant s'ajoute au milliard d'euros du plan d'urgence pour l'agriculture, dit "Casi", annoncé à la rentrée.

M. Lecornu a déclaré que la question agricole serait un des leviers "majeurs" de compromis sur le projet de budget pour 2027, actuellement examiné au Sénat, comme l'avait été sur le budget 2026 la suspension de la réforme des retraites.

Mme Genevard a détaillé ce plan de relance. Une somme de 100 millions va "alimenter un guichet d'équipement" afin que les agriculteurs puissent "acheter plus facilement différents outils permettant de protéger les animaux et les cultures contre les fortes chaleurs", a-t-elle dit, citant en exemple "citernes d'eau, systèmes de ventilation dans les élevages, filets anti-grêle, irrigation goutte-à-goutte".

Le fonds hydraulique agricole, dispositif national créé dans le cadre du plan eau de 2025 pour financer l'adaptation climatique, sera prolongé en 2027 pour 60 millions d'euros, alors qu'il devait s'arrêter cette année. Quelque 100 millions d'euros sont destinés à garantir un milliard d'euros de prêts afin de "permettre une adaptation durable des fermes".

Les projets d'avenir agricole

Deuxième volet de ce plan de relance : 400 millions d'euros sont consacrés aux "projets d'avenir agricole", destinés à renforcer la production agricole et agroalimentaire dans des filières prioritaires (poulet, fruits et légumes, fromage...).

Ils sont le principal levier concret issu des Conférences de la souveraineté lancées par Mme Genevard depuis le marché de Rungis, qui avait appelé au "réveil" face aux difficultés rencontrées par le secteur sur tous les fronts : géopolitique, commercial, climatique...

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (G) et la ministre de l'Agriculture Annie Genevard (D) lors d'une conférence de presse pour la conclusion des Conférences de la souveraineté, le 12 novembrev 2026, à Paris ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les 400 millions destinés aux "projets d'avenir" comprennent 350 millions issus de France 2030 (le programme de plusieurs milliards d'investissement public lancé par Emmanuel Macron en 2021). Ces "projets d'avenir" ont été inscrits dans la loi d'urgence agricole votée cet été, qui prévoit leur labellisation et un accompagnement prioritaire, financier et technique.

Le 3e axe du plan de relance entend faciliter les transmissions d'exploitations, grâce à des avantages fiscaux pour les agriculteurs sur le départ et pour les acquéreurs, jeunes ou récemment installés. La moitié des agriculteurs recensés en 2020 atteindront l'âge de la retraite d'ici 2030.

L'alimentaire reste le premier poste d'exportation de la France (84,2 milliards d'euros en 2025), mais il voit son excédent commercial diminuer depuis plusieurs années, ceci d'abord parce que les importations augmentent.

Un fruit consommé sur deux est importé. La production de viande de volaille a baissé de près de 30 % depuis son pic de 1997, quand la demande augmentait de 35 %.

Les filières ont été mobilisées pour lister les besoins de production sur dix ans, présentés lors du Salon de l'agriculture.

900 intentions de projets

Par exemple, d'ici 2035, la filière volaille estime que, pour la viande, il faudrait 280 nouveaux poulaillers par an, en plus des 14.000 existants (2,8 milliards d'euros d'investissement). Pour les œufs, il en faudrait 575 au total d'ici 2035.

Environ 900 intentions de projets, de tailles variées, ont été recensées ces derniers mois, selon le ministère : usine de transformation de tomates, de production de moutarde, exploitation piscicole...

Portés par des agriculteurs, des coopératives ou des entreprises, les projets seront choisis par des comités présidés par le préfet et le président de région.

Plus globalement, le gouvernement compte aussi sur ses mesures de "simplification" pour faciliter les projets, labellisés ou pas.

La publication des textes d'application de la loi d'urgence sur le stockage de l'eau ou sur la réforme de l'autorisation environnementale appliquée à l'élevage sont par ailleurs attendus avant la fin de l'année, selon le ministère de l'Agriculture.