Agressions sexuelles : deux ans avec sursis requis contre le navigateur Kevin Escoffier

Le skipper français Kevin Escoffier (d), accompagné de son avocate Virginie Le Roy, arrive au tribunbal correctionnel de Lorient pour comparaître dans le cadre de son procès pour agression sexuelle, le 9 novembre 2026 dans ele Morbiha ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Deux ans de prison avec sursis ont été requis lundi devant le tribunal de Lorient contre le navigateur Kevin Escoffier pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors de soirées durant des escales, aux États-Unis et au Brésil.

Le skipper breton est poursuivi pour des attouchements sur quatre femmes au total, entre 2017 et 2023, mais la procureure de Lorient n'a demandé de condamnations que pour les agressions sur deux d'entre elles.

Elle a estimé que le tribunal n'était pas compétent territorialement aux yeux de la loi pour l'une d'entre elles, agressée en Australie et qui n'a pas formellement porté plainte. Et si elle considère que les faits sont établis pour une seconde, une navigatrice allemande qui accuse Kevin Escoffier de lui avoir touché les seins dans un bar de Lorient en avril 2018, elle a demandé la relaxe en raison de doutes sur cette date.

Selon une ancienne attachée de presse de son équipe, le navigateur a profité d'un "hug" - accolade, en anglais - pour l'agresser par surprise lors d'une soirée dans un bar de Newport (États-Unis), étape de l'Ocean Race en mai 2023.

"Il m'a attrapé les seins, je me suis reculée et il me les a réattrapés", a répété lundi la jeune femme de 33 ans, qui a déclenché les poursuites en portant plainte contre le navigateur. "Sa main passait partout, du dessous de mes seins jusqu'à mes fesses", a-t-elle relaté à la barre, émue.

"Si j'avais fait ce qu'elle décrit, je m'en souviendrais", a protesté Kevin Escoffier. Il avait certes bu du vin et de la bière ce soir-là "mais pas plus que les autres participants", selon lui.

Des excuses ?

Les avocates des quatre plaignantes arrivent au tribunal correctionnel de Lorient pour le procès du skipper français Kevin Escoffier, le 9 novembre 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Kevin Escoffier, 46 ans, admet pouvoir être "brusque" voire "lourd" mais nie en bloc toutes les accusations.

Le lendemain des faits, il avait tout de même présenté des excuses à la jeune femme "si quoi que ce soit s'est mal passé".

L'enquête judiciaire ouverte après les faits dénoncés par l'attachée de presse était remontée à trois autres femmes qui ont à leur tour dénoncé des agressions de la part du marin.

L'une d'elles, logisticienne, a relaté à la barre une agression très semblable au Brésil, en avril 2018 : dans un bar lors d'une escale, le navigateur aurait sans prévenir touché ses fesses et ses seins avant qu'elle ne le repousse. "Je revois très bien la scène", lâche-t-elle.

"Le lendemain, il vient me voir et s'excuse simplement du fait qu'on a pu avoir une discussion animée. Il dit : +bon, on oublie et on reste copains+". Elle explique "avoir mis ça dans un coin" de sa tête pendant des années, avant de se rendre compte "qu'elle n'était pas un cas isolé".

Kevin Escoffier affirme qu'il n'a fait ce soir-là que raccompagner la jeune femme "pour la sécuriser, à sa demande".

"Bascule de personnalité"

Une femme tient une pancarte "Escoffier = Zéro impunité" devant une banderole "Stop à la loi du silence", à l’occasion du procès du skipper français Kevin Escoffier au tribunal correctionnel de Lorient, le 9 novembred 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le navigateur nie avoir un problème avec l'alcool ou avec la sexualité comme plusieurs personnes citées dans l'enquête le laissent entendre.

Il a produit plus de 150 attestations de bonne moralité, relève la procureure, qui y voit une manœuvre pour "invisibiliser la parole des victimes". Mais pour le ministère public, ses aspects positifs ne le résument pas tout entier. "Il y a bascule de la personnalité, et ce qui la déclenche, c'est l'appétence pour la sexualité et l'alcool", estime-t-elle.

Le navigateur, qui a reconnu à l'audience avoir "de gros besoins" sexuels, a écrit à une amie le message suivant, lu par le président du tribunal: "j'ai fait des analyses de sang, j'ai un taux de testostérone de taureau" ce qui pourrait expliquer que "les gens ont du mal à supporter mon intensité".

L'avocate de Kevin Escoffier, Me Virginie Le Roy, a dénoncé lundi à l'ouverture des débats "une enquête à charge" et demandé la nullité de la procédure.

Aussi nécessaire soit-il dans le monde de la voile, "MeToo ne doit pas conduire coûte que coûte à une condamnation", a-t-elle plaidé.