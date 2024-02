Agression sexuelle de supportrices lensoises au Havre : les plaintes classées sans suite, le Racing apporte son soutien aux victimes

Le 20 octobre dernier, au stade Océane du Havre, plusieurs supportrices du RC Lens s’étaient senties agressées lors des palpations menées avant le match, et avaient déposé plainte. Quatre mois plus tard, ce mardi, le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, a annoncé le classement sans suite de l’enquête. Dans un communiqué, le RC Lens « maintient son soutien à ses sympathisantes » .

« En l’absence de preuve formelle, cette décision de justice a été motivée par le fait que “les investigations ne permettent pas d’établir un élément intentionnel caractérisant l’agression sexuelle”, indique le club sang et or . Si la justice a statué sur les événements du Havre, le Racing, qui prône un supporterisme mixte et universel, reste particulièrement mobilisé . Le club invite toute future victime présumée à immédiatement se rapprocher d’un membre de son équipe d’organisation ou de sécurité. Cette démarche s’avère déterminante afin de créer les conditions d’une plainte étayée par des éléments probants d’une part, et d’autre part de réagir dans les plus brefs délais. En ce sens, tous ses effectifs sont sensibilisés pour écouter respectueusement et intervenir le cas échéant. Le Racing rappelle enfin qu’il se placera toujours du côté des victimes. » …

QF pour SOFOOT.com