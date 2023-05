Agression au CHU de Reims, une infirmière et une secrétaire médicale dans un état "critique"

Un véhicule du CHU de Reims, photographié le 27 juin 2015 ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Une infirmière est entre la vie et la mort et une secrétaire médicale a été blessée lundi à l'hôpital de Reims lors d'une agression au couteau, le ministre de la Santé François Braun promettant de réunir un "comité" pour "plus de sécurité pour les soignants".

Les deux victimes ont été agressées en début d'après-midi par "un homme de 59 ans, rémois, avec des antécédents psychiatriques", a relaté le ministre.

L'infirmière, âgée de 37 ans, et la secrétaire médicale, 56 ans, "sont encore dans un état extrêmement critique", a affirmé le ministre de la Santé lundi soir après une visite à l'hôpital.

"L'une d'elle, sortie du bloc opératoire, est actuellement en salle de réveil. L'autre est toujours prise en charge par de multiples chirurgiens au bloc opératoire", a-t-il précisé.

Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, "semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service" de "médecine et santé au travail", selon un communiqué du procureure de Reims, Matthieu Bourrette.

Il "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée".

- Déjà mis en examen -

Cet homme a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat" et l'enquête confiée au commissariat central de Reims. Il avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées", a-t-il ajouté.

"Ce dossier devait tout prochainement être évoqué par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises", est-il précisé dans le communiqué.

"Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicats, les professionnels" pour "voir ce que l’on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants", a promis François Braun lors de son point presse à l'hôpital.

Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) Arnaud Robinet, maire de Reims, a exprimé sur Twitter son "soutien à la communauté hospitalière" et fait part de sa "profonde émotion".

La Fédération hospitalière de France (FHF) a souligné dans un communiqué que "cette agression" s'inscrivait "dans un contexte plus général marqué, ces dernières années, par plusieurs faits de violence physique ou verbale dans les hôpitaux publics".

- "Intolérable" -

"Malheureusement, les soignants sont de plus en plus visés par des actes de violence. 37 % des professionnels de santé disent en avoir été victimes l’an dernier. Cette violence en milieu de santé, comme à Reims, est absolument intolérable", a réagi le président de la FHP (Fédération de l’hospitalisation privée), Lamine Gharbi.

Si les incivilités sont fréquentes dans les hôpitaux, les agressions graves sur des personnels soignants dans les établissements de santé restent relativement rares.

Parmi les derniers cas, en février, cinq membres du personnel avaient été blessés par un patient aux urgences de l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne (Hauts-de-Seine).

En septembre 2020, des personnes du service des urgences de l'hôpital Robert-Debré à Paris ont été blessées par un homme "clairement alcoolisé" et en janvier 2019, un patient avait agressé trois membres du personnel aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris.

Les attaques les plus graves ont eu lieu dans des établissements psychiatriques.

En avril 2002, un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Bron (Rhône) avait été mortellement blessé au couteau par un jeune homme de 19 ans soigné pour schizophrénie.

En décembre 2004, une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique de Pau (Pyrénées-Atlantiques) avaient été tuées durant leur nuit de garde par un ancien patient de 21 ans, souffrant lui aussi de schizophrénie.