Agnelli : un président ne devrait pas dire ça

Consulté lors d'un sommet sur le football organisé par le quotidien Financial Times à Londres, le président de la Juventus a défendu une vision dangereusement élitiste des compétitions européennes organisées par l'UEFA. Notamment en visant nommément l'Atalanta, qui, à l'en croire, n'aurait pas entièrement mérité sa place en C1 cette année après avoir "effectué une seule bonne saison. " Un discours qui tache et qui fâche.

Réforme de la C1 : la loi du plus fort ?

Mérite à deux vitesses

Plus personne n'en doute depuis longtemps : Andrea Agnelli est un homme à prendre au sérieux. Voilà plusieurs années que lui et son ancien binôme, Karl-Heinz Rummenigge, font planer sur le foot continental la menace de la création d'une ligue fermée, réservée aux clubs de l'élite européenne. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut rembobiner les bandes en 2015 : à l'époque, le président de la Juventus intégrait le comité exécutif de l'UEFA, en qualité de vice président de l'association européenne des clubs (ECA). Soit l'organisme qui représente les clubs continentaux, dont le comité exécutif est nettement dominé par les formations les plus puissantes du football européen. En septembre 2016, l'UEFA, applaudie par la direction de l'ECA, annonçait une réforme de la Ligue des champions de 2018 à 2021, qui prévoyait d'accorder quatre places qualificatives pour la C1 aux quatre championnats avec le meilleur coefficient UEFA.Enfin, en 2017, Andrea Agnelli prenait la direction de l'ECA et annonçait que des discussions étaient en cours avec l'UEFA, en vue de nouvelles modifications des formats et conditions d'accès aux coupes européennes. Face aux rumeurs insistantes de création d'une ligue fermée, le bonhomme avait tenu à rassurer son monde, en octobre 2019 : "Mais de quel mérite sportif Andrea Agnelli parle-t-il ? La notion est suffisamment vague pour justifier la vision aux contours élitistes que projette le président de la Juventus sur l'avenir du football européen. En attestent ses récentes déclarations sur l'Atalanta, actuel brillant huitième de finaliste de la C1 et bien parti pour intégrer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com