Agnelli, la Juve et le prix du mépris

En assumant d'incarner le projet de Superligue européenne, Andrea Agnelli a sévèrement entaché l'image d'un club qui, il y a cinq ans encore, avait exorcisé les démons du Calciopoli en s'affirmant comme un modèle de réussite gestionnaire. Un choix en forme de trahison, pour une institution dont la direction gomme tragiquement les spécificités identitaires, année après année.



Vieille Dame salie

Andrea Agnelli était prêt. Au royaume des conciliabules, des maîtres chuchoteurs, des officines secrètes et des traîtres en costume, il fallait un roi. Un type qui voulait bien porter la couronne d'épines. Faire office de bouc émissaire, Andrea Agnelli s'y était résigné. Il fallait bien quelqu'un pour assumer de porter ce projet de Superligue. Quelqu'un pourcomme dira son binôme madrilène Florentino Pérez, autre grande figure de cette "révolution". Finalement, Andrea Agnelli n'a encore rien sauvé du tout. Et surtout pas la Juventus, un club qu'il avait rehaussé à des hauteurs inespérées, avant de tout détruire méthodiquement, en l'espace de quatre ans.De 2010 à 2017, l'actuel président de la Juve avait tout simplement transformé la Vieille Dame, club décliniste ravagé par le scandale du, en exemple à suivre. Sescochaient toutes les cases. Une base des joueurs italiens ?. Une défense et une science tactique admirées et révérées ? Aussi. Un mercato visionnaire, piloté par un Beppe Marotta en état de grâce ? Un maillot avec des rayures ? Des joueurs expérimentés, à la personnalité affirmée ? Une domination sur le plan national ? Des parcours épiques en C1, ponctués de défaites en finale ? Oui, oui, oui, oui et encore oui. Telle était la Juventus d'Andrea Agnelli. Une Juventus qui ressemblait à la Juventus. Jusqu'au jour où Andrea Agnelli a décidé que ça ne suffisait plus. Qu'il fallait que son club soit davantage comme les mastodontes anglais. Comme le Barça. Comme le Real. La vérité, c'est que, quatre ans plus tard, la Juventus, finaliste de la C1 en 2016-2017, ne ressemble plus à grand-chose.À vrai dire, elle est tellement méconnaissable qu'elle a décidé de se désolidariser de sa base, la Serie A, pour piloter la création d'une compétition fermée. La Juventus a méprisé le championnat italien, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com