Aggoune : « Nous, les gardiens, on doit être des chiens »

Après avoir sorti Toulouse en 16es, le FC Rouen (National) s'est offert Monaco ce jeudi en 8es. Le héros du soir a été le portier Léonard Aggoune, qui a fait son show, sorti deux tirs au but, et remarquablement saisi la chance qu'on lui a enfin donnée.

Que s’est-il passé dans ta tête, avant cette séance de tirs au but ?

La deuxième période, on a été monstrueux, dans la détermination, dans tous les domaines. On a été des monstres sur le terrain. Je voyais le compteur défiler et je savais qu’il fallait que je me mette dans ma bulle pour essayer de sauver les miens, tout simplement. Dès que l’arbitre a sifflé, j’ai pris ma bouteille d’eau, je me suis essuyé le visage avec ma serviette, je me suis concentré. Pendant deux ou trois minutes, je suis resté seul, je ne suis pas allé avec le groupe. Après, je suis allé chercher mon coach des gardiens, il m’a parlé, on s’est mis dedans, pas de pression, et puis il a fallu y aller.…

(1) Jean-Kévin Augustin, Christopher Nkunku, Fodé Ballo-Touré, Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Jonathan Ikoné...

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com