Agents de joueurs : la fin de la foire ?

La FIFA a confirmé fin janvier qu'elle planchait sur une série de mesures visant à réguler l'activité des agents, notamment en plafonnant les commissions et en réintroduisant l'obligation d'obtenir une licence pour exercer. Un tournant que certains estiment nécessaire, au regard de la dérégulation croissante du marché des joueurs observée ces dernières années, quand d'autres, et notamment les "super agents" comme Mino Raiola et Jonathan Barnett, dénoncent un interventionnisme abusif.



Mesures de rattrapage

" Le mercredi 22 janvier, la FIFA, par le biais d'un communiqué, constate et propose. À l'en croire, les agents se seraient un tantinet trop gavés sur le dos de l'animal football. De quoi inciter la Fédération internationale à présenter une série de propositions, qui viseraient à réguler l'activité des agents de joueurs.Évidemment, l'ambition est louable, au regard du Far West réglementaire qu'est devenu le marché des transferts ces dernières saisons. Un problème ironiquement exacerbé par la FIFA elle-même, qui décidait en avril 2015 de ne plus imposer de cadre réglementaire aux intermédiaires : incapable d'appliquer ses propres régulations, la Fédération internationale jetait l'éponge, en n'exigeant plus de licence internationale pour exercer le métier d'agent. Elle demandait alors simplement aux intermédiaires de se déclarer auprès des fédérations nationales et laissait ces dernières appliquer un cadre réglementaire minimal. ", décrypte l'économiste du sport Jean-François Brocard, notamment auteur de