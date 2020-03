Agenda du vin - Planète Bière

Les aficionados de brunes, blondes, blanches et rousses seront ravis. Le plus grand salon de dégustation de la cervoise revient investir les 4 000 m2 du Paris Event Center pour une sixième édition. L'objectif de l'événement ? Véhiculer une image tendance et moderne de la bière et montrer, à l'instar des grands vins et des divers vignobles français ou étrangers, toute sa diversité. La manifestation est également le lieu idéal pour déguster le plus vaste échantillon représentatif de toutes les bières actuellement disponibles sur le marché français, belge et de Navarre. Outre les grandes marques présentes seront mises à l'honneur de nombreuses micro-cuvées, bières historiques, stars en devenir ou valeurs sûres. Au total, plus de 100 brasseries dévoileront leur production. Enfin, de nombreuses animations seront organisées comme des conférences sur le malt et sur les techniques de brassage ainsi que divers ateliers accords mets et bières.

Le saviez-vous : En à peine 10 ans, le nombre de brasseries en France a été multiplié par quatre pour atteindre le chiffre de 1 200 pour 4 000 marques et 10 000 références. Une petite révolution du fait de l'arrivée des microbrasseries et de petites structures artisanales produisant localement quelques milliers d'hectolitres de bières.

Informations pratiques : Planète Bière, le 5 avril 2020 (journée réservée aux particuliers) de 12 heures à

