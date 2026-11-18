Âge de départ à 62 ans, voire 60 ans : le Medef "ne comprend pas très bien" comment Marine Le Pen compte financer sa réforme des retraites

L'équilibre des retraites n'est "pas garanti avec ce qui a été proposé" par la candidate du RN, selon l'organisation patronale.

Patrick Martin à Blois, le 28 aôut 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le président du Medef, Patrick Martin, s'est interrogé mercredi 18 novembre sur des "modalités" de financement "contestables" de la réforme des retraites présentée par Marine Le Pen , qui prévoit notamment un retour aux 62 voire 60 ans, financé par davantage de travail et une dose de capitalisation obligatoire.

"Il y a un certain nombre de dispositions qu'on ne comprend pas très bien", a-t-il déclaré sur France 2 .

Si le président de l'organisation patronale a salué "une disposition qui (...) paraît opportune", à savoir "la mise en place d'un régime par capitalisation", il s'est interrogé sur son financement. "Telle qu'on comprend la proposition, ce serait financé par des prélèvements sur l'apprentissage, sur le logement social, à un moment où la France a un besoin impérieux de construire pour héberger les salariés, et puis le troisième point, les prélèvements sur l'assurance chômage", a-t-il expliqué.

"Autant le principe nous paraît très opportun pour financer l'économie, pour assurer notre souveraineté , autant les modalités nous paraissent à ce stade contestables", a-t-il conclu.

"Il nous semble que 64 ou 65 ans serait le bon équilibre"

La candidate du RN (extrême droite) à l'élection présidentielle a détaillé mardi soir son plan sans garantie d'un retour à l'équilibre financier du système. Elle a notamment rappelé sa promesse-phare d'un retour de l'âge légal à 62 ans avec 42 années de cotisation, voire 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont débuté leur carrière avant 20 ans.

"Il faut pouvoir garantir dans la durée l'équilibre des retraites , j'ai compris que ça n'était pas garanti avec ce qui a été proposé", a réagi Patrick Martin.

"Tous les autres pays européens qui sont confrontés au même problème que nous de vieillissement de la population sont dorénavant à 66 ou 67 ans", concernant l'âge de départ à la retraite. "On ne demande pas 66 ou 67 ans mais il nous semble, chiffres à l'appui, que 64 ou 65 ans serait le bon équilibre".

"Il faut travailler plus, pour produire plus et pour distribuer plus de pouvoir d'achat", a-t-il encore insisté. "Ce qui est proposé ne le permet pas, en tout cas complètement".

Par ailleurs, le patron est également revenu de manière laconique sur le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, un programme qu'il a qualifié de "suicidaire".