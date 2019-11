Afrique du Sud : Siya Kolisi, le champion du monde de rugby accueilli en héros chez lui

Le capitaine noir des Springboks est venu présenter le trophée de la victoire dans le township de son enfance, au nord de Port Elizabeth.

Voilà bien longtemps que Port Elizabeth ne s'était pas senti exister si fort. A l'extrémité méridionale de l'Afrique du Sud, le grand port de la province du Cap oriental est une ville rude, industrielle, où se sont multipliées les usines d'assemblage de voitures qui s'exportent, pour certains modèles, à l'autre bout de la planète. Mais où le chômage et la pauvreté sévissent aussi durement que dans tout le pays. En ce dimanche matin 10 novembre, sur fond de temps gris et humide, « PE » a son visage de tristesse : des rues désertes, un crachin qui fouette le visage, des enfilades d'entrepôts rouillés avec vue sur l'océan.

Cette journée n'a pourtant rien de normal. Au fur et à mesure que la matinée avance, une foule s'amasse le long des boulevards. Un cri monte, repris par des dizaines de milliers de personnes, un appel du fond du cœur : « Siyaaaaa ! » Siya Kolisi, premier capitaine noir de la sélection nationale de l'équipe de rugby, enfant du pays et nouveau héros national, arrive en ville avec à la main le trophée Webb Ellis, symbole de la victoire sud-africaine en finale de la Coupe du monde au Japon, samedi 2 novembre. Dans la masse humaine, des mains tendent la « une » d'un journal, comme un autre cri : « Welcome Home Bokkie » (« Bienvenue chez toi "Bokkie" », surnom des membres de l'équipe nationale, les Springboks).

Voilà quatre jours que les nouveaux champions du monde promènent la coupe à travers tout le pays. Mais à Port Elizabeth, Springboks s'emploie pour une fois au singulier : Siya Kolisi est le seul d'entre eux à rentrer véritablement à la maison. Il est né dans le township de Zwide, au nord de la ville. Aujourd'hui âgé de 28 ans, le joueur a souvent raconté comment, durant son enfance, il lui arrivait de ne pas manger à sa faim. Né de deux parents trop jeunes dans ce quartier marqué par le chômage et les espoirs limités de s'user sur les chaînes de montage de Ford ou Volkswagen, il a été élevé par sa grand-mère paternelle.

