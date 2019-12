Afrique du Sud : Malema rempile à la tête de ses Combattants

C'est reparti pour cinq ans pour l'ex-leader des jeunes de l'African National Congress (ANC) à la tête du parti qu'il a créé, celui des Combattants de la liberté économique (EFF). Ce week-end, les 3 800 délégués de l'EFF, réunis en congrès à Johannesburg, lui ont de nouveau accordé leur confiance. « La raison pour laquelle j'ai été réélu ? Je travaille très dur, a réagi Julius Malema devant la presse, rapporte le Times Live. Je ne prends rien pour acquis, je fais attention au moindre détail. » La veille, bonnet rouge vissé sur la tête, il avait rappelé la raison d'être de son parti : représenter « les pauvres et les opprimés ». « Les cicatrices du colonialisme et de l'apartheid sont toujours là. L'échec à changer les structures de la propriété dans notre économie et à rendre la terre à notre peuple a abouti à ce que notre peuple dispose de droits politiques, mais pas de liberté économique », a-t-il lancé sous les applaudissements.Objectif principal : redistribuer les richessesLa redistribution des richesses au profit de la majorité noire du pays est le credo de Julius Malema depuis qu'il a créé l'EFF, en 2013, à la suite de son exclusion de l'ANC. L'ancien président de la branche jeunesse du parti actuellement au pouvoir s'est ainsi toujours exprimé en faveur de l'expropriation sans indemnisation des terres détenues en majorité par la minorité blanche. Une opinion copiée sur la réforme agraire appliquée par...