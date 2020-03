Afrique du Sud, Hamilton, Djokovic : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE CHAMPION DU MONDE. L'Afrique du Sud fête un troisième sacre !La passe de trois ! Victorieuse de l'Angleterre (32-12) samedi à Yokohama (Japon), l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde de rugby. Après 1995 et 2007, c'est la troisième fois que les Springboks sont sacrés champions du monde. Auteurs d'un parcours quasi parfait, les Sud-Africains ont conclu par un match dominé de bout en bout.

LE FEUILLETON. Paris défait, Marseille et Lyon renouent avec le succèsEt si la petite bête pouvait manger la grosse ? Surpris par Dijon en championnat vendredi (2-1) - alors lanterne rouge du classement, le Paris Saint-Germain a encaissé une troisième défaite en Ligue 1. Un échec qui fait tache à quelques jours de la réception de Bruges en C1, d'autant que jamais le PSG n'avait subi autant de revers en 12 journées depuis le début de l'ère QSI. Samedi, l'Olympique de Marseille a renoué avec le succès en s'imposant face à Lille (2-1), et l'Olympique lyonnais a renversé Toulouse sur le fil (2-3), grâce notamment à un doublé de Memphis Depay. Dans les autres rencontres, Montpellier a obtenu le match nul sur la pelouse de Metz (2-2), tandis qu'Angers a battu Strasbourg (1-0) et qu'Amiens a pris le meilleur sur Brest (1-0). La rencontre prévue entre Nîmes et le Stade rennais a, quant à elle, été reportée à cause des intempéries. Enfin, dans le choc du dimanche soir, Monaco s'est incliné

