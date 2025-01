Afrique du Sud: carnaval bigarré et chatoyant au Cap

Des ménestrels participant au carnaval annuel du Cap, en Afrique du Sud, le 4 janvier 2025 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

Au son de trompettes, trombones et tambourins, des milliers de participants aux costumes éclatants ont paradé samedi dans la ville sud-africaine du Cap pour le traditionnel carnaval annuel, sous les yeux d'une foule de spectateurs.

Arborant tenues chatoyantes, chapeaux aux couleurs vives, le visage soignement maquillé et protégé de parasols, les carnavaliers de tous âges ont marché et dansé à travers le centre historique de la ville pour cet événement organisé pour la première fois en 1907 et qui est enraciné dans l'histoire de l'esclavage de la ville.

La parade du Nouvel an célèbre la communauté métisse du Cap, issue des esclaves amenés notamment d'Afrique et de territoires de l'océan Indien après la colonisation de la ville par les Hollandais dans les années 1650.

Selon les organisateurs, 18 troupes d'environ 20.000 participants ont pris part à la parade annuelle.

La première parade officielle s'est tenue en 1907 après l'abolition de l'esclavage au Cap en 1834, a indiqué au média SABC Muneeb Gambeno, le directeur de l'Association du carnaval "Kaapse Klopse" qui organise l'événement.

Semblable au carnaval de Notting Hill à Londres, il s'agit du plus grand événement de ce type sur le continent africain, a-t-il affirmé.