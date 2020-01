Afrique de l'Est-Royaume-Uni : cap sur l'après-Brexit

À l'approche de la sortie du Royaume-uni de l'Union européenne (UE), prévue pour le 31 janvier, Londres s'est fortement rapproché des pays d'Afrique australe. La rencontre cette semaine entre le ministre d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth en charge également du Développement international, en particulier de l'Afrique, Andrew Stephenson, avec le président namibien Hage Geingob est une illustration de plus des nouvelles ambitions britanniques sur le continent. En plus de préparer son sommet Royaume-Uni-Afrique qui va se tenir le 20 janvier prochain et qui verra la participation de plus d'une vingtaine de pays de tout le continent, Londres entreprend aussi d'agir sur le terrain des négociations commerciales.Lire aussi Royaume-Uni-Afrique : le Brexit, une aubaine pour relancer la coopération ?S'inscrire solidement en tant que partenaire du continentEn Angola et en Namibie, Andrew Stephenson est venu confirmer que la Grande-Bretagne a l'intention de « dynamiser » la coopération bilatérale et le commerce avec ces pays après le Brexit. Selon lui, le Brexit « ne causera pas de perturbations mais fournira à la Grande-Bretagne l'occasion d'élaborer une politique commerciale indépendante » a notamment clarifié le ministre d'État. Dans une déclaration publiée par la présidence, le président Geingob a affirmé que la Namibie était prête à approfondir les relations commerciales et d'investissement existantes avec la Grande-Bretagne,...