Afrique australe : quand le climat impacte la sécurité alimentaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) sous la férule des Nations unies tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport récent, il pointe du doigt la crise alimentaire qui pourrait subvenir en Afrique australe si les résultats du dérèglement climatique continuent à se manifester comme ils le font actuellement. « Cette crise de la faim atteint des proportions jamais vues et nos observations sur le terrain montrent qu'elle va encore empirer », déplore Lola Castro, responsable régionale du PAM, dans un communiqué de l'organisme onusien.Situation particulièrement préoccupante au Zimbabwe« Au Zimbabwe, près de 8 millions de personnes ? la moitié ? se trouvent en situation d'insécurité alimentaire grave, c'est-à-dire en risque de famine », selon le chercheur Hugo Le Picard, spécialiste de l'Afrique et des questions énergétiques à l'Ifri (Institut français des relations internationales). Une famine provoquée par deux phénomènes : « l'impossibilité d'accès physiques à des denrées alimentaires, à cause par exemple des inondations, et le prix exorbitant des denrées alimentaires ». Dans ces deux cas, le climat est pour beaucoup responsable. Il faut dire que depuis quelques années, les climatologues et spécialistes constatent une augmentation du nombre et de l'intensité d'épisodes...