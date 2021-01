Afghanistan: Trump laisse à Biden des effectifs militaires au plus bas depuis 2001

Le président américain Donald Trump parle aux soldats américains lors d'une visite à Bagram, en Afghanistan, le 28 novembre 2019 ( AFP / Olivier Douliery )

A moins d'une semaine de l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, Donald Trump a réduit la présence militaire américaine en Afghanistan à son plus bas depuis les attentats du 11-Septembre.

Le chef du Pentagone, Christopher Miller, a annoncé vendredi que les effectifs militaires des Etats-Unis se montaient désormais à 2.500 hommes en Afghanistan ainsi qu'en Irak.

"Aujourd'hui, les effectifs militaires américains en Afghanistan s'élèvent à 2.500 soldats", a indiqué dans un communiqué M. Miller, qui assume l'intérim à la tête du Pentagone depuis le limogeage début novembre de son prédécesseur Mark Esper, lequel rechignait à accélérer ce retrait.

"Aujourd'hui, les Etats-Unis sont plus près que jamais de mettre un terme à près de 20 ans de guerre", a-t-il ajouté, citant les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement en cours depuis septembre 2020 à Doha.

Pourtant, les discussions de paix interafghanes n'ont à ce stade permis aucune percée notoire et le gouvernement afghan accuse les talibans de gagner du temps jusqu'au retrait total des forces américaines du pays prévu en mai, conformément à l'accord séparé entre les Etats-Unis et les insurgés signé en février 2020.

Donald Trump promet depuis 2016 de mettre un terme aux "guerres sans fin" et M. Biden veut aussi réduire les opérations sur le terrain afghan, la plus longue intervention américaine de son histoire, lancée après les attentats du 11 septembre 2001, fomentés par le groupe jihadiste Al-Qaïda, basé à l'époque en Afghanistan, pays dirigé par les talibans.

Près de 7.000 militaires américains sont morts et plus de 52.000 ont été blessés depuis le lancement des offensives militaires en Afghanistan en 2001 puis en Irak deux ans plus tard.

La présence militaire américaine en Afghanistan a varié au fil des ans depuis 20 ans, atteignant jusqu'à 100.000 hommes en 2010. Ils étaient encore 13.000 il y a un an.

Le retrait américain risque de pousser les autres pays de l'Otan qui participent à la mission "Resolute Support" à réduire eux aussi leurs contingents en Afghanistan.

L'Alliance atlantique se réunira en février avec Joe Biden pour décider des suites à donner à sa mission dans ce pays.

Pour Benjamin H. Friedman, du centre de réflexion progressiste Defense Priorities, ce nouveau retrait d'Afghanistan est "une bonne nouvelle".

"Ce n'est pas parce que le retrait représente une victoire mais parce que c'est une reconnaissance d'échec qui n'a que trop tardé", ajoute-t-il, estimant qu'il devrait "continuer sous le gouvernement de Joe Biden".

Une présence militaire américaine "ne rendra pas un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan plus probable", selon l'expert. "Malheureusement, la paix est peu probable."

En Irak, le niveau du déploiement militaire américain a lui aussi été réduit à 2.500 hommes, une réduction qui "reflète la hausse des capacités de l'armée irakienne", a ajouté M. Miller.

Cette réduction "ne signifie pas un changement dans la politique des Etats-Unis", a-t-il souligné. "Les Etats-Unis et les forces de la coalition restent en Irak pour assurer une défaite durable" du groupe Etat islamique (EI).

"Nous continuerons à avoir une base de contreterrorisme en Irak pour soutenir les forces de nos partenaires avec des capacités aériennes et du renseignement", a-t-il conclu. "La plupart des opérations en Irak étaient déjà menées par nos partenaires irakiens."

Un an après l'assassinat par Washington du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, l'Irak s'est doté d'un Premier ministre plus pro-Américain, Moustafa al-Kazimi, mais les pro-Iran maintiennent leur emprise sur le pays.

Les Etats-Unis maintiennent aussi quelque 900 hommes en Syrie, pour lutter contre une résurgence de l'EI dans ce pays.

