Afghanistan : les talibans revendiquent une attaque ayant tué un soldat américain

Les talibans ont revendiqué ce lundi une attaque qui a coûté la vie à un militaire américain, en affirmant que les insurgés avaient aussi blessé plusieurs militaires américains et afghans.Selon Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans, ils auraient « fait exploser un véhicule américain dans le district Char Dara de Kunduz » dans la nuit de dimanche à lundi. De leur côté, les forces américaines en Afghanistan ont confirmé la mort d'un militaire américain « en action » sans donner plus de précisions. Cet attentat intervient alors que le président Ashraf Ghani a remporté la majorité absolue à l'élection présidentielle du 28 septembre en Afghanistan, selon les résultats préliminaires annoncés dimanche 22 décembre par la commission électorale indépendante (IEC) afghane.En pleine discussion sur le retrait des forces américainesLe chef de l'Etat a remporté 50,64 % des voix, contre 39,52 % pour son principal adversaire, le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. Or ce dernier a annoncé dans un communiqué qu'il s'opposait à ce résultat. « Nous voudrions faire comprendre une fois de plus à notre peuple, à nos partisans, à la commission électorale et à nos alliés internationaux que notre équipe n'acceptera pas le résultat de ce vote frauduleux si nos demandes légitimes ne sont pas prises en compte », a-t-il affirmé.Au-delà, le décès de militaire américain pourrait avoir de lourdes conséquences, alors que les Etats-Unis et les talibans discutent depuis plus d'un an d'un accord sur le retrait des forces américaines d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés.Or, en septembre dernier, Donald Trump dont l'objectif est pourtant de rapatrier ses 14 000 soldats avant les élections présidentielles aux Etats-Unis en novembre 2020 avait stoppé ce dialogue après un attentat revendiqué par les insurgés à Kaboul. Un attentat qui avait fait douze morts, dont un soldat ...