Afghanistan: les pourparlers "sur le point" de débuter après un accord sur les prisonniers talibans

Photo fournie par la présidence afghane du président afghan Ashraf Ghani le 7 août 2020 s'adressant à la grande assemblée (Loya Jirga), à Kaboul ( Press Office of President of Afghanistan / - )

"Nous sommes sur le point de (débuter les) négociations de paix", a assuré Abdullah Abdullah, responsable gouvernemental chargé des pourparlers.

"Les discussions interafghanes devraient débuter deux ou trois jours après la libération des 400 prisonniers talibans", a quant a lui déclaré l'ex-président Hamid Karzaï (2001-2014).

L'avenir des prisonniers représente un enjeu crucial dans l'ouverture de négociations, les deux camps s'étant engagés dans un échange de prisonniers qui doit précéder ces discussions.

"Aujourd'hui, je signerai un décret pour relâcher les 400 prisonniers restants", a confirmé dimanche le président afghan Ashraf Ghani.

Kaboul a déjà relâché près de 5.000 prisonniers talibans, mais les autorités afghanes ont jusqu'ici refusé de libérer les 400 derniers captifs réclamés par les insurgés.

Certains sont en effet impliqués dans des attaques meurtrières tuant Afghans et étrangers, y compris plusieurs Français.

Premier jour de la session de la Loya Jirga (Grande assemblée) à Kaboul le 7 août 2020 ( Press Office of President of Afghanistan / - )

La résolution qui recommande la libération des prisonniers a été adoptée après trois jours de discussions entre des milliers de dignitaires afghans, responsables étatiques et chefs tribaux, réunis pour une "loya jirga".

"Afin d'enlever les obstacles à l'ouverture de pourparlers de paix, de mettre fin au carnage, et pour le bien du public, la jirga approuve la libération des 400 prisonniers demandés par les talibans", a annoncé Atefa Tayeb, membre de l'assemblée.

Les forces de sécurité ont annoncé dimanche avoir arrêté 11 membres du groupe jihadiste Etat islamique, qui selon elles prévoyaient d'attaquer la "loya jirga".

Parmi les captifs concernés, selon une liste officielle consultée par l'AFP, se trouvent plus de 150 condamnés à mort, ainsi qu'un groupe de 44 captifs très surveillés par les Etats-Unis et d'autres pays pour leur rôele dans des attaques de premier plan.

Ce groupe inclut les deux assassins de Bettina Goislard, employée française du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés, tuée le 16 novembre 2003 à Ghazni, à 130 kilomètres au sud de Kaboul.

Abdullah Abdullah responsable gouvernemental chargé des pourparlers entre Kaboul et les talibans s'exprime devant la Loya Jirga (Grande assemblée) à Kaboul, le 7 août 2020 ( Press Office of President of Afghanistan / HANDOUT )