information fournie par Reuters • 13/03/2026 à 04:21

Afghanistan-Le Pakistan bombarde un dépôt de carburant, disent les taliban

Le Pakistan a bombardé le dépôt de carburant de la compagnie aérienne privée Kam Air près de l'aéroport de Kandahar, en Afghanistan, a déclaré vendredi un porte-parole des taliban.

L'armée pakistanaise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(Mohammad Yunus Yawar et Shilpa Jamkhandikar, rédigé par Sakshi Dayal et Christopher Cushing; version française Camille Raynaud)