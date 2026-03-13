Afghanistan-Le Pakistan bombarde un dépôt de carburant, disent les taliban

Le Pakistan a bombardé le dépôt de carburant de la compagnie aérienne privée Kam Air près de l'aéroport de Kandahar, en Afghanistan, a déclaré vendredi un porte-parole des taliban.
L'armée pakistanaise n'a pas répondu à une demande de commentaire.
(Mohammad Yunus Yawar et Shilpa Jamkhandikar, rédigé par Sakshi Dayal et Christopher Cushing; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer