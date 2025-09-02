Afghanistan-Le bilan du séisme dépasse 1.400 morts, selon les autorités

(Retire mot en trop dans le titre)

Le bilan du pire tremblement de terre qu'ait connu l'Afghanistan depuis des années s'est alourdi mardi à plus de 1.400 morts et des milliers de blessés, selon les autorités, alors que le terrain difficile entrave les efforts de sauvetage dans les villages isolés de la région montagneuse de l'est du pays.

Au moins 1.411 personnes sont mortes, 3.124 ont été blessées et plus de 5.400 maisons ont été détruites, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole de l'administration talibane.

D’autres personnes pourraient être coincées sous les décombres, a déclaré le Croissant-Rouge afghan, une organisation humanitaire travaillant dans la région. Le coordinateur des Nations unies en Afghanistan a averti que le bilan risquait de s’alourdir.

L’Afghanistan est sujet à des tremblements de terre meurtriers, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, où se rencontrent les plaques tectoniques indienne et eurasienne.

Les sauveteurs afghans vont tenter mardi d’atteindre les villages isolés de la région orientale de Kunar, épicentre du tremblement de terre. L’un des pires tremblements de terre jamais enregistrés en Afghanistan, d’une magnitude de 6,0 sur l'échelle de Richter, a frappé lundi vers minuit les provinces orientales de Kunar et de Nangarhar.

Des opérations de secours ont été menées lundi dans quatre villages de Kunar après le tremblement de terre, et les efforts vont désormais se concentrer sur les zones montagneuses plus éloignées, a déclaré Ehsanullah Ehsan, responsable provincial de la gestion des catastrophes.

"Nous ne pouvons pas prédire avec précision combien de corps pourraient encore être coincés sous les décombres", a déclaré Ehsanullah Ehsan. "Notre objectif est de terminer ces opérations le plus rapidement possible et de commencer à distribuer l’aide aux familles touchées."

Le terrain montagneux et le mauvais temps ont empêché les sauveteurs d’atteindre les zones reculées près de la frontière pakistanaise. Ehsanullah Ehsan a déclaré que des machines étaient mobilisées pour dégager les routes des débris.

Mardi, une file d’ambulances circulait sur une route de montagne endommagée pour atteindre les villages de Kunar, tandis que des hélicoptères transportaient des fournitures d’aide et évacuaient les blessés vers les hôpitaux, selon un témoin de Reuters.

Certains des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de Kaboul et de la province voisine de Nangarhar, a déclaré Ehsanullah Ehsan.

Des milliers d'enfants sont en danger, a averti mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Des soldats talibans ont été déployés dans la zone pour apporter de l’aide et assurer la sécurité.

(Reportage Saeed Shah, Sayed Hassib, Mohammad Yunus Yawar, Charlotte Greenfield; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)