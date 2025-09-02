 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Afghanistan-Le bilan du séisme dépasse 1.400 morts, selon les autorités
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:52

(Retire mot en trop dans le titre)

Le bilan du pire tremblement de terre qu'ait connu l'Afghanistan depuis des années s'est alourdi mardi à plus de 1.400 morts et des milliers de blessés, selon les autorités, alors que le terrain difficile entrave les efforts de sauvetage dans les villages isolés de la région montagneuse de l'est du pays.

Au moins 1.411 personnes sont mortes, 3.124 ont été blessées et plus de 5.400 maisons ont été détruites, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole de l'administration talibane.

D’autres personnes pourraient être coincées sous les décombres, a déclaré le Croissant-Rouge afghan, une organisation humanitaire travaillant dans la région. Le coordinateur des Nations unies en Afghanistan a averti que le bilan risquait de s’alourdir.

L’Afghanistan est sujet à des tremblements de terre meurtriers, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, où se rencontrent les plaques tectoniques indienne et eurasienne.

Les sauveteurs afghans vont tenter mardi d’atteindre les villages isolés de la région orientale de Kunar, épicentre du tremblement de terre. L’un des pires tremblements de terre jamais enregistrés en Afghanistan, d’une magnitude de 6,0 sur l'échelle de Richter, a frappé lundi vers minuit les provinces orientales de Kunar et de Nangarhar.

Des opérations de secours ont été menées lundi dans quatre villages de Kunar après le tremblement de terre, et les efforts vont désormais se concentrer sur les zones montagneuses plus éloignées, a déclaré Ehsanullah Ehsan, responsable provincial de la gestion des catastrophes.

"Nous ne pouvons pas prédire avec précision combien de corps pourraient encore être coincés sous les décombres", a déclaré Ehsanullah Ehsan. "Notre objectif est de terminer ces opérations le plus rapidement possible et de commencer à distribuer l’aide aux familles touchées."

Le terrain montagneux et le mauvais temps ont empêché les sauveteurs d’atteindre les zones reculées près de la frontière pakistanaise. Ehsanullah Ehsan a déclaré que des machines étaient mobilisées pour dégager les routes des débris.

Mardi, une file d’ambulances circulait sur une route de montagne endommagée pour atteindre les villages de Kunar, tandis que des hélicoptères transportaient des fournitures d’aide et évacuaient les blessés vers les hôpitaux, selon un témoin de Reuters.

Certains des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de Kaboul et de la province voisine de Nangarhar, a déclaré Ehsanullah Ehsan.

Des milliers d'enfants sont en danger, a averti mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Des soldats talibans ont été déployés dans la zone pour apporter de l’aide et assurer la sécurité.

(Reportage Saeed Shah, Sayed Hassib, Mohammad Yunus Yawar, Charlotte Greenfield; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Or Levy a été retenu en captivité pendant 491 jours par le Hamas. ( AFP / EMMANUEL CROSET )
    Or Levy, ex-otage du Hamas en "mission" en Afrique du Sud
    information fournie par AFP 02.09.2025 13:42 

    Les larmes baignent désormais les 500 visages réunis dans une synagogue du quartier juif de Glenhazel, à Johannesburg. Or Levy, l'un des nombreux survivants du 7-Octobre à visiter l'Afrique du Sud, relate la fin de ses 491 jours de captivité aux mains du Hamas. ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Ketchup Heinz sont exposées sur une étagère dans un supermarché
    Kraft Heinz annonce sa scission en deux sociétés cotées
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:33 

    Kraft Heinz a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes, le fabricant américain de produits emballés cherchant ainsi à relancer sa croissance. Les deux futures entitées seront Global Taste Elevation Co qui regroupera des marques telles que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank