Afghanistan: la vallée du Panchir, dernier rempart contre les talibans

La résistance s'est organisée autour du Front national de résistance (FNR), emmené par Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda, et d'Amrullah Saleh, vice-président du gouvernement déchu.

Composée de combattants de milices anti-talibans et d'anciens membres des forces de sécurité afghanes, elle a juré de résister aux talibans.

Ahmad Massoud (c), le fils du défunt commandant Massoud, arrive pour se recueillir sur la tombe de son père, le 5 juillet 2021 dans la province du Panchir (Afghanistan) ( AFP / Ahmad SAHEL ARMAN )

Les deux parties ont déclaré vouloir résoudre l'impasse par des négociations, mais aucune avancée n'a été réalisée quant au sort de cette zone stratégique.

Bastion antitaliban de longue date, le Panchir est une vallée étroite, enclavé et difficile d'accès, entourée de cimes escarpées, située au cœur des montagnes de l'Hindou Kouch, dont l'extrémité sud se trouve à environ 80 kilomètres au nord de Kaboul.

La vallée a des points d'entrée limités et sa géographie offre un avantage militaire naturel: les unités de défense peuvent utiliser des positions élevées pour cibler efficacement les forces attaquantes.

Elle a également une immense valeur symbolique en Afghanistan, en tant que région ayant résisté à l'occupation par des envahisseurs pendant plus d'un siècle.

La résistance de la vallée - principalement habitée par des Tadjiks - a fortement influencé le paysage politique et sécuritaire de l'Afghanistan dans les années 1980 et 1990.

La figure la plus vénérée du Panchir est le légendaire commandant Ahmed Shah Massoud, dont le visage est représenté sur des fresques murales, non seulement dans la vallée mais bien au-delà, dans de nombreuses villes d'Afghanistan.

Profil d'Ahmad Shah Massoud, décédé et chef de la résistance contre les talibans entre 1996 et 2001 en Afghanistan, et son fils Ahmad, qui a exhorté à la résistance du Panchir ( AFPAFP / )