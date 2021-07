Afghanistan: fin d'un cycle de pourparlers à Doha sans progrès sur une trêve

Des délégations du gouvernement afghan et des talibans ont repris samedi à Doha, au Qatar, des pourparlers entamés en septembre qui n'ont abouti jusqu'ici à aucun accord et semblent battre de l'aile.

Les deux parties ont indiqué dimanche soir dans un communiqué conjoint s'être accordées sur le besoin de trouver une "solution juste" et de se rencontrer à nouveau "la semaine prochaine".

La délégation des talibans aux pourparlers avec des représentants du gouvernement afghan le 18 juillet 2021 à Doha lorMembers of the Taliban delegation look on during the presentation of the final declaration of the peace talks between the Afghan government and the Taliban in Qatar's capital Doha on July 18, 2021. Representatives of the Afghan government and Taliban insurgents held talks in Doha as violence raged in their country with foreign forces almost entirely withdrawn. The two sides have been meeting on and off for months in the Qatari capital, but the talks have lost momentum as the insurgents made battlefield gains. ( AFP / KARIM JAAFAR )