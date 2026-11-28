Afghanistan-Explosion près d'une école, au moins sept morts et des dizaines de blessés

Une explosion survenue samedi près d'une école de la province de Kunar, dans le nord-est de l'Afghanistan, a provoqué la mort de sept élèves et en a blessé près d'une centaine d'autres, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur des talibans.

D'après les premières constatations, une explosion serait survenue dans un dépôt d'explosifs proche de l'établissement scolaire, précise le porte-parole, Abdul Mateen Qani, dans un communiqué.

Le drame s'est produit dans la région d'Andarsir, dans le district d'Asadabad. La province de Kunar, frontalière du Pakistan, abrite de nombreuses exploitations minières.

En août, une explosion dans un centre éducatif de Kaboul, la capitale afghane, a fait au moins 42 blessés parmi les enfants, selon la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan.

(Reportage Yunas Yawar ; Version française Elizabeth Pineau)