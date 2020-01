Afghanistan : deux soldats américains tués dans l'explosion d'une bombe artisanale près de Kandahar

La crise iranienne n'est pas encore retombée qu'un autre front américain s'est dramatiquement rappelé à la mémoire de la Maison Blanche ce samedi. Deux GI's ont été tués, et deux autres blessés, ce samedi dans le sud de l'Afghanistan, selon la mission de l'Otan sur place. Cette attaque à la bombe artisanale a été revendiquée par les talibans. Un porte-parole de l'Otan avait fait état, plus tôt dans la journée, de l'attentat survenu le matin, près de Kandahar. Puis un porte-parole des talibans a revendiqué l'attaque en affirmant que l'explosion avait tué tous les passagers du véhicule.Négociations au point mort« Deux membres des forces américaines ont été tués et deux autres blessés lors d'une mission aujourd'hui quand leur véhicule a été touché par une bombe artisanale dans la province de Kandahar », a toutefois précisé le porte-parole de Resolute Support, la mission de l'Alliance atlantique dans le pays. L'attaque est survenue près de la ville de Kandahar dans le district de Dand, avait indiqué à la mi-journée le porte-parole de la police de la province, Jamal Nasir Barkzai.« Les forces étrangères patrouillaient près de l'aéroport de Kandahar quand elles ont été touchées par l'explosion », avait également ajouté le policier local. L'attaque est intervenue alors que les Etats-Unis et les talibans n'ont toujours pas repris leurs discussions sur un accord de retrait des forces américaines du pays. « Réduction de la violence» vs «retrait des troupes»Les Etats-Unis exigent désormais une « réduction de la violence » avant toute reprise de ces négociations. Elles ont été suspendues en septembre, après un attentat dans lequel un soldat américain a lui aussi trouvé la mort, puis en décembre après une attaque complexe contre une base contrôlée par les forces américaines. Le message n'est visiblement pas passé. Les talibans ont en effet jusqu'ici exclu tout cessez-le feu comme préalable à une ...