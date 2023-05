Affrontements entre supporters d’Alkmaar et joueurs de West Ham

Mauvais perdants de A à Z.

Après la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence entre l’AZ Alkmaar et West Ham – remportée par les Hammers (0-1) – des débordements violents ont eu lieu dans les tribunes de l’AFAS Stadion. Les supporters néerlandais auraient en effet voulu en découdre avec le camp adverse, au point de mettre à mal des membres de la sécurité dépassés. « Les supporters se sont assis derrière le but de l’AZ et ont franchi une grille pour accéder à la tribune principale, après quoi ils ont assailli les supporters de West Ham », a rapporté l’ANP, l’agence de presse hollandaise. Mais la présence de proches des joueurs anglais dans les zones ciblées par les ultras de l’AZ a poussé les hommes de David Moyes à intervenir, comme l’a expliqué le coach écossais à l’ANP. « Mes parents et mes amis étaient également dans les tribunes. Je n’ai vu que plus tard ce qu’il s’est passé . »…

MLM pour SOFOOT.com