Affrontements entre policiers et supporters de l’Atlético Nacional

Un jour de manif en France en Colombie comme les autres.

En amont du match de championnat colombien entre l’Atlético Nacional (8 e ) et l’América de Cali (4 e ), à Medellín, en Colombie, les ultras locaux ont fait face ce lundi aux forces de l’ordre comme le précisent L’Équipe et l’AFP. Plus d’une centaine d’ultras ont ainsi envahi la pelouse du stade Atanasio-Girardot de Medellín, des barrières métalliques et des panneaux publicitaires étant jetés sur les représentants de l’autorité. La brigade anti-émeutes a réussi à calmer le jeu mais au moment de faire le bilan des dégâts, douze policiers et trente supporters ont été blessés lors de ces affrontements, dix policiers ont eu « des contusions mineures ». L’AFP précise aussi que le « Secrétariat à la sécurité de Medellín a recensé plus de 50 personnes qui ont été prises en charge » par les services médicaux.…

TJ pour SOFOOT.com