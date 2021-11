Affrontements entre forces polonaises et migrants à la frontière avec le Bélarus

Des migrants jettent des pierres sur les forces de sécurité polonaises à la frontière avec le Belarus, le 16 novembre 2021. ( BELTA / Leonid SHCHEGLOV )

Les forces de sécurité polonaises ont annoncé mardi avoir fait usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants qui jetaient des pierres en tentant de traverser la frontière depuis le Bélarus.

Au lendemain d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a assuré plus tôt dans la journée vouloir éviter que la crise migratoire ne dégénère en "confrontation" avec ses voisins européens.

Les Occidentaux l'accusent d'avoir orchestré depuis l'été des mouvements migratoires à partir du Moyen-Orient vers les frontières orientales de l'Union européenne, ce qu'il dément.

Selon des groupes caritatifs, au moins 11 migrants sont morts de part et d'autre de la frontière depuis l'été. L'un d'eux, Ahmad al-Hassane, un Syrien de 19 ans venu de Homs, a été enterré lundi près de la frontière, du côté polonais.

Des migrants enterrent le 15 novembre 2021 un Syrien de 19 ans qui s'est noyé en tentnt de traverser une rivière à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Quelque 4.000 migrants au total campent actuellement, selon les garde-frontières polonais, dans le froid et des conditions qui se dégradent de jour en jour, le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus.

Un face-à-face a débuté la semaine dernière près du point de passage entre les villages bélarusse de Bruzgi et polonais de Kuznica, où se sont rassemblés plusieurs centaines de migrants souvent originaires du Proche-Orient.

"Des migrants ont attaqué nos soldats et officiers avec des pierres et tentent de détruire la clôture et de passer en Pologne", a tweeté mardi le ministère polonais de la Défense. A Kuznica, "nos forces ont utilisé du gaz lacrymogène pour réprimer l'agression des migrants".

- "Inacceptable" -

La police polonaise a fait état d'un policier grièvement blessé, vraisemblablement victime d'une fracture du crâne, "en résultat d'une attaque par des personnes poussées par le côté bélarusse".

"Le comportement de la partie polonaise est absolument inacceptable", a jugé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. "Ils violent toutes les normes juridiques".

Les forces de sécurité polonaises utilisent des canons à eau contre des migrants qui tentent de franchir en force la frontière depuis le Bélarus, le 16 novembre 2021. ( BELTA / Leonid SHCHEGLOV )

L'UE accuse Minsk d'avoir organisé l'afflux de milliers de migrants aux frontières de la Pologne et de la Lituanie pour se venger des sanctions imposées après l'implacable répression de l'opposition depuis 2020.

Bruxelles et Washington ont annoncé lundi vouloir élargir dans les prochains jours ces mesures punitives.

Paris a dénoncé mardi une "mise en scène inhumaine et macabre" à la frontière polonaise, utilisant "des milliers de migrants en détresse", dans le but de "fracturer l'Europe et faire peur aux Européens".

"L'essentiel, aujourd'hui, est de défendre notre pays, notre peuple et d'éviter les heurts", a dit mardi matin M. Loukachenko, cité par l'agence de presse étatique Belta. "Il ne faut pas que ce problème devienne une confrontation ardente".

Son entretien la veille avec Mme Merkel marquait un succès pour le dirigeant bélarusse auquel les Occidentaux refusaient de parler depuis sa réélection décriée en août 2020.

- Vues "divergentes" -

Au pouvoir depuis 1994, il a assuré s'être mis d'accord avec Mme Merkel sur le fait que la crise devait être désamorcée.

"Nous étions de la même opinion que personne n'a besoin d'escalade - ni l'UE, ni le Bélarus", a-t-il dit.

Mais il a ajouté que les vues étaient "divergentes" sur la manière dont les migrants sont arrivés au Bélarus et nié une fois de plus que son pays ait favorisé leur venue.

Carte situant les points de passage entre le Bélarus et la Pologne ( AFP / )

L'Irak a annoncé un vol de rapatriement prévu jeudi pour au moins 200 de ses ressortissants bloqués à la frontière au Bélarus, dont des femmes et des enfants.

Lundi, la compagnie aérienne bélarusse Belavia a déclaré que Syriens, Irakiens, Afghans et Yéménites étaient désormais interdits de vol de Dubaï vers le Bélarus. La Turquie a imposé les mêmes restrictions la semaine passée.

Sur le terrain, nombre de migrants, qui se sont souvent endettés pour payer le voyage, se disent déterminés à rester, malgré l'accès limité à des vivres et produits de première nécessité.

La Croix-Rouge bélarusse a indiqué avoir livré trois tonnes d'aide mardi.

