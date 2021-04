Affiche d'EELV contre les "boomers" : Julien Bayou reconnaît une "erreur"

"Ma conception de l'écologie est de rassembler l'ensemble des forces et des générations", a reconnu le candidat écologiste Julien Bayou, qui a endossé la responsabilité de cette affiche.

Les "boomers" sont-ils les adversaires de l'écologie ? Une affiche de campagne d'EELV pour les régionales a provoqué la polémique, poussant dimanche 25 avril le candidat écologiste Julien Bayou a admettre une "erreur".

Vendredi, Julien Bayou, candidat à la présidence de la région Île-de-France et également chef d'EELV, a dévoilé dans un tweet une série de visuels déclinant les exemples de supposés adversaires de l'écologie pour inciter ses propres sympathisants à aller voter. Sur l'une des images, retirée depuis, figuraient des personnes âgées souriant et le slogan : "Les boomers, eux, ont prévu d'aller voter".

"Le visuel 'boomers' était maladroit et blessant. Nous l'avons immédiatement retiré. Je ne l'avais pas validé mais j'en prends la responsabilité", a déclaré Julien Bayou dans un communiqué transmis à l' AFP , destiné à être diffusé ensuite sur les réseaux sociaux. Il ajoute: "Cette erreur me met d'autant plus en colère que (...) ma conception de l'écologie est de rassembler l'ensemble des forces et des générations". Selon lui, "l'écologie n'en serait pas là sans les héros et héroïnes des générations qui ont pris avant tout le monde , et souvent sous les moqueries, le bâton de pèlerin".

Il était interrogé sur les nombreuses critiques de cette campagne postée sur les réseaux sociaux et de certaines personnalités politiques comme le président du MoDem François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron.

"Une dérive de plus"

"Cette campagne elle dit: 'On ne regarde pas les gens comme des citoyens, on les regarde comme appartenant à une catégorie, une communauté', et que c'est la catégorie et la communauté qui font le vote ", a dénoncé François Bayrou sur BFMTV dimanche. "Parce que vous avez plus de 50 ans, ça veut dire que vous voterez d'une certaine manière, et parce que vous êtes jeune, vous ne pouvez voter que pour nous", a singé le maire de Pau, pour qui "cela ne ressemble pas à la démocratie" avec des personnes responsables individuellement.

Le Haut commissaire au plan a déploré "une dérive, une de plus, ce n'est pas la plus grave", en référence à de précédentes polémiques concernant des propos de maires écologistes.

À gauche, la socialiste Audrey Pulvar, concurrente de Julien Bayou pour la présidence de la région IDF, s'est dite sur BFMTV "surprise qu'on désigne une catégorie de population" via cette campagne. "Je ne connais pas un seul grand-parent boomer qui ne s'inquiète pas du sort des générations futures", a-t-elle taclé.

Soutiens dans les rangs écologistes

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a pour sa part apporté son "soutien" au philosophe Alain Finkielkraut, objet d'un autre des visuels disant "Alain Finkielkraut, lui, a prévu d'aller voter". C'est "une campagne bête et absurde d'EELV", a tweeté Manuel Valls.

L'ancien député EELV et candidat de LFI aux européennes de 2019, Sergio Coronado, a au contraire justifié la campagne: "Ok Boomer!" peut être résumé par: 'Votre génération a connu le plein emploi, elle a consommé sans limites, n'a pas pris soin de la planète et vous voulez encore nous expliquer ce que nous devons faire ? Vous avez échoué. Laissez-nous gérer maintenant'".

Autre soutien, Eva Joly, candidate des Verts à la présidentielle de 2012: "Le temps ne fait rien à l'affaire, boomer c'est moins une question d'âge qu'un état d'esprit", a-t-elle twitté.