Affaire Wildenstein: le nouveau procès fixé en septembre-octobre 2023

Le troisième procès des héritiers de la famille de marchands d'art Wildenstein, soupçonnés d'une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d'euros, aura lieu du 18 septembre au 4 octobre 2023, a décidé mercredi la cour d'appel de Paris.

En janvier 2017, les trois héritiers et leurs conseillers avaient bénéficié d'une spectaculaire relaxe générale, pour une fraude fiscale dépeinte par le parquet national financier (PNF) à l'audience comme "la plus longue et la plus sophistiquée" de l'histoire récente en France.

La cour d'appel avait confirmé cette décision le 29 juin 2018, relaxant le patriarche Guy Wildenstein, son neveu Alec Junior et son ex-belle-soeur Liouba Stoupakova, ainsi que deux avocats, un notaire et deux gestionnaires de fonds.

La cour avait constaté "la prescription du délit de fraude fiscale" concernant Guy Wildenstein et estimé pour son neveu Alec qu'il manquait d'éléments pour le condamner.

Le parquet général, qui avait pris de lourdes réquisitions - quatre ans de prison dont deux avec sursis et 250 millions d'euros d'amende contre Guy Wildenstein notamment - avait alors formé un pourvoi en cassation.

En janvier 2021, la Cour de cassation a tranché dans son sens en cassant l'arrêt de relaxe et en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour un troisième procès.

La haute juridiction avait notamment censuré la décision de la cour d'appel sur la prescription, jugeant qu'elle ne s'appliquait pas.

Elle a aussi contredit le raisonnement de la cour quant à l'interprétation de la loi sur les "trusts", ces sociétés fiduciaires anglo-saxonnes logées aux Bahamas ou à Guernesey, au coeur de ce dossier.