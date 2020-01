Affaire Weinstein : un procès peut en cacher un autre

Ce lundi 6 janvier, l'homme de 67 ans arrivait au tribunal de Manhattan, courbé sur son déambulateur : Harvey Weinstein a subi une opération du dos après un accident de voiture. Il était entouré de ses avocats et de ses gardes du corps. Malgré le froid, des centaines de journalistes venus du monde entier s'étaient rassemblés devant le tribunal pour tenter d'entrer. Plusieurs de ses accusatrices et des manifestants ont aussi fait le déplacement, avec des pancartes où l'on pouvait lire « Justice pour les survivantes ». L'actrice Rose McGowan, qui accuse Weinstein de l'avoir violée, a déclaré : « Aujourd'hui, la justice se penche sur un superprédateur : toi?, a-t-elle dit. Qu'on soit parvenu à ce moment de justice est faramineux. Ce procès a une telle signification pour tant de femmes. »Plus de 80 femmes l'accusentL'affaire a éclaté en 2017 avec les révélations du New Yorker et du New York Times. Depuis, plus de 80 femmes dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek et Léa Seydoux l'ont accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles, ce qui a provoqué l'éclosion du mouvement #MeToo. Le procès de Weinstein est donc hautement symbolique pour les défenseurs du mouvement et les victimes, même s'il ne porte que sur deux accusations. Dans la plupart des autres cas, soit les plaintes étaient trop anciennes, soit les actes s'étaient déroulés en dehors de New York. Plusieurs femmes ont également refusé de...