Affaire ukrainienne : un proche de Trump livre un témoignage accablant contre lui

L'histoire retiendra sans doute le nom de Gordon Sondland. Non pour son entreprise hôtelière. Sans doute pas, non plus, pour son œuvre comme ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Union européenne depuis juillet 2018. Si son nom entre dans l'histoire, c'est parce que l'homme d'affaires devenu diplomate par la volonté de Donald Trump a directement impliqué mercredi le président des Etats-Unis dans l'affaire ukrainienne.Gordon Sondland, 62 ans, a en effet déclaré que le milliardaire républicain avait bien conditionné une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au lancement, par Kiev, d'enquêtes contre la famille de Joe Biden, un adversaire démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020.L'ambassadeur ne s'exprimait pas pour la première fois devant le Congrès dans le cadre de la procédure en destitution (impeachment) lancée par la Chambre des représentants démocrates contre Donald Trump, mais l'audition était cette fois publique. Elle a été diffusée à la télévision. Elle visait à confronter Sondland à d'autres témoignages, notamment celui de l'ancien ambassadeur Bill Taylor.Giuliani a fait pression sur Kiev« Nous avons suivi les ordres du président », a déclaré Gordon Sondland, qui s'est entretenu directement avec lui une demi-douzaine de fois du dossier ukrainien entre fin mai et début septembre. Il a assuré que c'était à sa « demande expresse » que les diplomates chargés du dossier ukrainien avaient accepté, malgré leurs réserves, de travailler avec son avocat personnel Rudy Giuliani. « « Le secrétaire (à l'Énergie) Perry, l'ambassadeur (Kurt) Volker et moi-même avons travaillé avec M. Rudy Giuliani sur les questions relatives à l'Ukraine sous la direction expresse du président des États-Unis. Nous ne voulions pas travailler avec M. Giuliani, a-t-il expliqué. En termes simples, nous avons joué la main qui nous avait été distribuée. Nous ...